Четыре модели Volkswagen подорожали в России

Компания Volkswagen вновь подняла цены на автомобили в России. В декабре седаны Polo и Passat подорожали на 10 - 40 тысяч рублей, большинство комплектаций кроссовера Tiguan прибавили от 30 до 50 тысяч рублей, а еще один SUV - Teramont - подорожал на 50 - 160 тысяч рублей во всех своих версиях, сообщает "Автостат".

Теперь минимальная цена Polo составляет 639 900 рублей, а максимальная комплектация обойдется в 979 900 рублей.

Базовая версия Passat можно купить по прежней цене (1 499 000 рублей), в то же время подорожали семь комплектаций авто из десяти. Максимально оснащенную машину предлагают за 2 189 000 рублей.

За Tiguan с пакетом опций OffRoad придется выложить 1 769 000 рублей, топовая комплектация обойдется дороже - 2 519 000 рублей. Начальная версия модели сохранила старый ценник - 1 399 000 рублей.

Большой кроссовер Teramont предлагается по цене от 2 949 000 рублей за стартовую комплектацию Origin и до 4 млн рублей за топовой исполнение Exclusive.

Отметим, что последний раз немецкая компания поднимала цены на свою продукцию в нашей стране совсем недавно - в ноябре. Тогда автомобили подорожали от 20 до 90 тысяч рублей.

Ранее, напомним, сообщалось, что Volkswagen провел закрытую презентацию седана Passat нового поколения и обнародовал первые официальные эскизы этой модели. Также стало известно, что Polo вернул себе лидерство на рынке Москвы.