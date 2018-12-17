Invalidka: в Британии выставили на продажу советскую "инвалидку"

На электронном аукционе Ebay появился необычный лот. Британский пользователь портала выставил на продажу "крайне редкую советскую микролитражку". Речь идет об автомобиле СМЗ С-3Д 1987 года выпуска - знаменитой отечественной мотоколяске производства Серпуховского автозавода.

"Крайне редкой" эту машину можно назвать только в Европе - в Советском Союзе и России с 1970 по 1997 годы было выпущено 223 051 экземпляр С-3Д. В нашей провинции эти "инвалидки", как их именовали в обиходе, можно встретить и сейчас.

В Великобританию Invalidka Microcar попала из Литвы в 2016 году. На ее заднем стекле имеется наклейка с сайтом каунасского клуба любителей "Запорожцев". СМЗ С-3Д к украинским малолитражкам отношения не имеет. Но "клубная прописка", видимо, запутала продавца, поэтому в названии автомобиля появилась и аббревиатура ZAZ.

Владелец утверждает, что еще недавно мотоколяска ярко-зеленого цвета находилась в частной коллекции. Однако состояние "микрокара" вызывает в этом сомнения. Кузов и моторный отсек сильно проржавели, салон выглядит откровенно неухоженным. За "инвалидку" с пробегом в 20,3 тысячи километров и без каких-либо документов просят 1 020 фунтов стерлингов, что сопоставимо с суммой в 85,5 тысячи рублей. Продавец предположил, что лот может привлечь хозяев модного бара или ночного клуба - для украшения интерьера.

Напомним, двухместная СМЗ С-3Д имела крохотный кузов длиной 2 825 мм, шириной 1 380 мм и высотой 1 300 мм. Ее оснащали одноцилиндровым мотоциклетным двухтактным двигателем объемом 0,35 литра мощностью 12 или 14 л.с. и 4-ступенчатой механической коробкой. Вместо задней передачи использовался реверс-редуктор. Подвеска была торсионной, тормоза - барабанными, колеса - 10-дюймовыми.

Ранее "РГ" сообщала, что в Ростове-на-Дону выставили на продажу еще более старую мотоколяску - СМЗ С-1Л 1952 года выпуска в оригинальной комплектации и отличном состоянии. "Циклоп" предлагали за 2 150 000 рублей. По всей видимости, машину удалось реализовать - по крайней мере, на сайте объявлений она больше не представлена.