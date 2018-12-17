Лукашенко призвал не допускать расточительства и считать каждую копейку

Формировать бюджет страны без "расточительства и зазоров" и "считать каждую копейку" нацелил исполнительную власть белорусский лидер. Он призвал правительство - при перспективном планировании - закладывать только необходимые расходы. Об этом президент заявил 17 декабря, обсуждая доклад об окончательных вариантах проектов Налогового кодекса и закона о бюджете РБ на 2019 год, передает его пресс-служба.

Александр Лукашенко сослался на совещании на личный опыт, который доказывает, что у правительства порой возникает "желание иметь резервы, заначки - на всякий случай. Это категорически неприемлемо", - отметил президент, поручив председателю Комитета госконтроля при исполнении бюджета будущего года обратить на этот щекотливый вопрос особое внимание.

"Жирный крест" поставил лидер страны и на закупках автомобилей, кроме централизованных. "У нас свое автомобильное производство", - резонно заметил он, добавив, что возражает и против расходов на немотивированные поездки и командировки на форумы и конференции. "Надо с этим заканчивать, - потребовал президент. - У нас практически в каждом государстве, где они проходят, есть посольства. Ориентируйте их, и пусть они этим занимаются".

Посещать разного рода мероприятия, пояснил свою позицию глава государства, целесообразно "только в том случае, если это принесет финансовую выгоду государству или будет способствовать позитивному формированию имиджа страны".

Касаясь вопросов, связанных с реализацией предстоящего налогового маневра в нефтяной сфере, президент дал понять, что "в экономике страны ничего не обрушится". При этом, по его мнению, в результате предстоящих изменений, которые могут произойти, для Беларуси ухудшаются условия функционирования экономики. Правда, Лукашенко высказал уверенность в том, что с этой проблемой руководство страны справится. "Даже при худшем варианте ничего не обрушится. Поэтому надо спокойно жить и работать, - заявил белорусский лидер. - Если мы не договоримся, то налоговый маневр будет нарастать постепенно с 2019 по 2024 годы и мы будем вынуждены переформатировать в какой-то степени внутреннюю и внешнюю политику. И особенно все, что связано с финансами", - подчеркнул он.

Белорусский руководитель еще раз отметил, что никакой настороженности у людей быть не может. Он призвал жителей страны "спокойно работать, болеть за свою семью, детей, особенно накануне новогодних праздников".