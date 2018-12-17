Путин: Нужен взвешенный подход к амнистии

Владимир Путин заявил, что к вопросу предновогодней амнистии нужно подойти аккуратно и взвешенно. По мнению президента, амнистия не снимет напряжение в обществе, но проявление сострадания необходимо.

Он напомнил, что самую эффективную амнистию провели большевики в 1917 году. "Пришли, просто открыли двери и выпустили всех уголовников. Вообще всех. Жизнь общества от этого не улучшилась, и настроения в обществе не улучшились, а, на мой взгляд, стали более радикальными, и люди, простые граждане, только страдали от этого", - приводятся слова президента на сайте Кремля.

В понедельник была опубликована полная стенограмма встречи Владимира Путина с членами Совета по развитию гражданского общества и правам человека, которая прошла 11 декабря

Путин при этом отметил, что это не значит, что не нужно проводить амнистии. Но, по его мнению, она вряд ли снимет напряжение в обществе.

"Но, наверное, чувство сострадания должно быть у нас у всех", - сказал президент. Сразу несколько участников заседания подняли вопрос о необходимости проведения амнистии для заключенных. Среди них был и режиссер, член СПЧ Александр Сокуров. Он в частности предложил президенту провести именно предновогоднюю, рождественскую амнистию. "Подумаем, у нас Рождество каждый год. Надо внимательно к этому подойти", - ответил ему Путин. В ответ на предложение Сокурова Путин также сказал, что не против перемещения мест лишения свободы ближе к населенным пунктам. Режиссер предложил это сделать для того, чтобы обеспечить работающим там сотрудникам ФСИН более комфортные условия труда. Но Путин отметил, что строительство современных помещений для колоний потребует от государства значительных затрат. Сокуров также спросил президента о судьбе осужденного по обвинению в терроризме Олега Сенцова. Глава российского государства с сомнением отнесся к предложению проработать этот вопрос, не дожидаясь реакции по этой теме от украинских властей. Президент ответил, что не видит перспектив во взаимодействии с Киевом по судьбе Сенцова.

Члены Совета также затронули проблему работы правоохранительных органов с молодежью. Они обратили внимания на нарушения и указали на случаи проведения допросов подозреваемых правоохранительными органами по ночам. Путин согласился с важностью и сложностью этой проблемы, но указал на роль семьи в вопросах противодействия вовлечения молодежи в экстремистские сообщества. "Мы должны понимать, что если чьи-то дети вливаются в экстремистские террористические организации, это значит, что родители чего-то недосмотрели", - сказал он. По его мнению, было бы нелепо, если бы спецслужбы и правоохранительные органы не обращали внимания на таких людей. Он также подчеркнул, что работа по профилактике экстремизма ведется достаточно интенсивно, хотя результат мог бы быть более весомым. "Но то, что работать нужно в рамках закона, по ночам допрашивать нельзя, и вообще нужно исходить из здравого смысла, здесь я согласен", - подчеркнул президент. Отвечая конкретно на вопрос по делу о "Новом величии”, президент заявил, что все члены этой организации планировали вербовочную работу на Северном Кавказе, в Поволжье и в Крыму. Напомним, что фигурантами по делу "Нового Величия" проходят 10 человек, среди которых 18-летняя Анна Павликова и 19-летняя Мария Дубовик. По версии следствия, участники группы хотели захватить власть в России после государственного переворота.

На встрече Путин также заявил, что в целом государство и общественные организации плохо работают с молодежью. При этом президент добавил, что в последнее время государство все шире и шире старается вовлекать молодых людей в жизнь общества, страны.

На встрече с членами СПЧ Путин также прокомментировал дело правозащитника Ильи Пономарева, который был арестован за призывы к участию в несогласованной акции. По мнению президента, в этом деде нет политической подоплеки. Глава государства заметил, что решение суда было основано на призывах к несанкционированным митингам. Но Путин заявил, что поручит генеральному прокурору Юрию Чайке проверить дело Пономарева.

В ответ на вопросы участников заседании о возможности либерализации российского законодательства в отношении несанкционированных митингов, президент призвал внимательно изучать опыт России и других стран. В частности он указал на события во Франции, где бой идет "в основном на самом деле в центре столицы". Президент также вспомнил и о событиях в начале 1990-х годов в России, "когда страна находилась практически "в условиях нарастающей гражданской войны".