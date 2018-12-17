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17.12.2018 12:35
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Иск Золотова к Навальному поставили на "паузу" до 9 января

Текст: Иван Петров

Люблинский районный суд города Москвы принял решение оставить без движения гражданский иск о защите чести и достоинства, поданный от имени директора Федеральной службы войск национальной гвардии России (Росгвардия) генерала армии Виктора Золотова к Алексею Навальному. Об этом в понедельник сообщили в пресс-службе суда.

Фото: Николай Хижняк/ РИА Новости Фото: Николай Хижняк/ РИА Новости
Фото: Николай Хижняк/ РИА Новости

Как пояснила пресс-секретарь Люблинского суда Людмила Морозова, исковое заявление оставлено без движения по причине его несоответствия требованиям статей 131 и 132 Гражданского процессуального кодекса РФ. В 131-й статье поясняется о форме и содержании искового заявления, в 132-й статье отмечается, какие документы должен приложить истец к своему заявлению.

"На исправление недостатков, послуживших основанием для оставления искового заявления без движения, истцу предоставлен срок до 9 января 2019 года", - отметили в суде.

Если указанные в судебных пояснениях недостатки до 9 января не будут устранены, иск будет возвращен заявителю.

Продление испытательного срока Навальному признали законным

Напомним, 11 декабря текущего года адвокат Шота Горгадзе, представляющий интересы генерала Золотова, подал гражданский иск в Люблинский суд Москвы о защите чести, достоинства и деловой репутации. Ответчик - известный оппозиционер и блогер Алексей Навальный. По словам адвоката, в иске Виктор Золотов просит признать порочащими и не соответствующими действительности распространенные Навальным сведения. Отмечается, что речь идет об информации о недвижимости и о расследовании фонда, возглавляемого Навальным, в котором утверждалось, что поставщик продуктов для Росгвардии  завышает закупочные цены.

Ранее директор Росгвардии Виктор Золотов разместил в интернете видеоролик, на котором ответил на претензии Навального и вызвал его на дуэль.

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