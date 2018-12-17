Экс-чиновник администрации Дагестана отпущен под домашний арест

В Махачкале Советский районный суд изменил меру пресечения бывшему заместителю руководителя администрации главы и правительства РД Исмаилу Эфендиеву. Экс-чиновник подозревается в превышении служебных полномочий.

"Суд постановил изменить меру пресечения Эфендиеву с заключения под стражу на домашний арест. Он был отпущен из- под стражи в зале суда", - заявил ТАСС представитель судебного департамента. Напомним, что подозреваемый был взят под стражу в сентябре нынешнего года.

По версии следствия, чиновник распорядился принять к обслуживанию в правительственный гараж частный внедорожник.

Кстати, Исмаил Эфендиев занимает должность заместителя руководителя администрации главы и правительства Республики Дагестан с ноября прошлого года. Ранее он возглавлял министерство труда и социального развития республики, а также работал затем советником главы региона.