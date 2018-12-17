С обвиняемых по "сямозерскому делу" потребовали сотни миллионов

В Петрозаводский городской суд поступили уточненные иски потерпеших по "сямозерскому делу". Родители требуют взыскать с бывших руководителей лагеря "Парк-Отель "Сямозеро", во время отдыха в котором утонули 14 детей, сотни миллионов рублей.

Слушания по уголовному делу начались утром 17 декабря. Гражданские иски подали 14 семей. Напомним, трагедия произошла 18 июня 2016 года. Группа подростков, в основном это были юные жители Москвы, вместе с инструкторами отправились в водное путешествие по Сямозеру. Они попали в шторм. Волны и сильный ветер перевернули лодки. Часть детей смогла добраться до острова, 14 подростков утонули.

На скамье подсудимых - директор лагеря Елена Решетова, ее заместитель Вадим Виноградов, бывший руководитель Роспотребнадзора Карелии Анатолий Коваленко, его заместитель Людмила Клотович и два инструктора - Валерий Круподерщиков и Павел Ильин.

Как заявили сегодня в суде, согласно уточненным суммам морального ущерба, каждая потерпевшая сторона требует взыскать с директора по 10 миллионов рублей, с заместителя - по пять, с сотрудников Роспотребнадзора - по десять миллионов, с инструктора Валерия Круподерщикова - по пять, с Павла Ильина - по одному миллиону. Есть и другие иски. Больше всего претензий к Елене Решетовой, с нее потребовали 180 миллионов рублей.

Суд продолжается с 9 апреля 2018 года. Елена Решетова и Вадим Виноградов все это время находятся под стражей.