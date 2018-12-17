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17.12.2018 10:22
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Стало известно состояние пострадавших при взрыве газа в Вологде

Текст: Светлана Цыганкова (Вологда)
Фото: Пресс-служба администрации Вологды Фото: Пресс-служба администрации Вологды
Фото: Пресс-служба администрации Вологды

Состояние пострадавших при взрыве газа в Вологде врачи оценивают как стабильное. Люди получают все необходимое лечение, сообщила "РГ" сотрудник пресс-службы администрации города Елена Земчихина.

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По данным Следственного комитета по Вологодской области, после взрыва с травмами в больницу доставлены двое мужчин, 1972 и 1981 года рождения, а также женщина, 1971 года рождения.

Напомним, ЧП произошло в ночь на 16 декабря. Супруги, которые отсутствовали в своей квартире почти сутки, вернулись с дачи, открыли двери и включили свет. И в этот момент раздался взрыв. Женщина погибла, ее мужа доставили в больницу, но он отказался от госпитализации. От взрыва пострадали несколько квартир, провалилось межэтажное перекрытие, обрушилась правая верхняя сторона дома. По зданию пошла трещина.

На месте работали специалисты московского центра МЧС. Они с помощью диагностического мобильного комплекса "Струна" проводили обследование несущих конструкций дома.

- Мы измеряем динамические параметры здания, то есть колебания. По ним можно оценить его техническое состояние, степень аварийности. На основе анализа данных сможем определить вид здания по степени аварийности. Объект может быть признан проектным, работоспособным, ограниченной работоспособности и аварийным, - прокомментировал ведущий научный сотрудник НИИ по проблемам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям МЧС России Геннадий Нигметов.

В ближайшее время специалисты обещают обнародовать результаты обследования здания.

Происшествия ЧП Несчастные случаи Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Вологодская область Вологда Взрывы газа в домах
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