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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Вологде МЧС начало разбор завалов дома, где произошел взрыв газа

Текст: Светлана Цыганкова (Вологда)

В Вологде сотрудники МЧС приступили к разбору завалов дома, в котором взорвался бытовой газ. Стали пускать и жителей в свои квартиры, чтобы взять необходимые вещи и документы. Заходят туда они в сопровождении сотрудников МЧС и полиции. Все службы действуют в оперативном режиме.

Фото: пресс-служба СК РФ по Вологодской области
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Об этом сообщил на своей странице в соцсети мэр города Сергей Воропанов. Пока еще на месте ЧП работают сотрудники правоохранительных органов. После этого эксперты приступят к оценкам причиненного ущерба и определят суммы компенсаций для жителей дома.

Напомним, ЧП произошло в ночь на 16 декабря. Взрыв произошел в квартире на пятом этаже. Владельцы квартиры не появлялись в своем жилье почти сутки. А поздно вечером они приехали с дачи, открыли дверь и включили свет. Сразу же раздался взрыв. Женщина погибла, ее мужа доставили в больницу, но он отказался от госпитализации. Пострадали еще несколько человек. От взрыва разрушены несколько квартир, рухнуло перекрытие, обрушилась правая верхняя сторона дома. По зданию пошла трещина. Повреждены коммуникации, в том числе и водопровод.

В настоящее время в Вологде сотрудники МЧС приступили к разбору завалов. На месте работает тяжелая техника и кран. Второй подъезд уже подключили к теплоснабжению и другим коммуникациям. Эксперты проверяют состояние здания, они должны определить, подлежит ли оно восстановлению.

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