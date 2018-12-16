В Вологде жильцов пострадавшего от взрыва дома определят в гостиницы

Всех жителей многоэтажного жилого дома по улице Карла Маркса в Вологде, где в одной из квартир взорвался бытовой газ, обеспечат жильем, горячим питанием и необходимыми вещами. Об этом в воскресенье заявил губернатор Вологодской области Олег Кувшинников, побывавший на месте ЧП.

Взрыв бытового газа произошел в ночь с 15 на 16 декабря на пятом этаже жилого дома. Один человек погиб, еще трое пострадали. Двух жителей отправили в больницы с травмами средней тяжести, еще одному назначили амбулаторное лечение. Разрушены несколько квартир первого подъезда, рухнуло перекрытие, повреждена кирпичная кладка до третьего этажа. Всех жителей из дома эвакуировали. В ближайшей школе для них развернули пункт горячего питания. По информации мэра Вологды Сергея Воропанова, власти приняли решение разместить эвакуированных жителей в городских гостиницах.

- В кратчайшие сроки нужно провести обследование объекта, определиться с вариантами расселения людей, чьи квартиры попадут в этап реконструкции дома, а это как минимум 20 семей, - заявил губернатор Вологодчины Олег Кувшинников.

С сегодняшнего дня жители второго подъезда в сопровождении сотрудников полиции смогут побывать в своих квартирах и взять необходимые вещи и документы.