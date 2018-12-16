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16.12.2018 14:16
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

СК: Газ в квартире в Вологде взорвался после включения света

Текст: Светлана Цыганкова (Вологда)
Фото: Пресс-служба СК РФ по Вологодской области Фото: Пресс-служба СК РФ по Вологодской области
Фото: Пресс-служба СК РФ по Вологодской области

В Следственном комитете по Вологодской области рассказали об обстоятельствах взрыва газа в одной из квартир пятиэтажного дома по улице Карла Маркса в Вологде. Взрыв произошел после того, как хозяева зажгли в комнате свет, сообщает ведомство.

Названа причина пожара в подмосковном общежитии

Напомним, ЧП произошло в ночь на 16 декабря. В результате взрыва разрушены несколько квартир первого подъезда, рухнуло перекрытие, повреждена кирпичная кладка до третьего этажа.

Всех жителей, в том числе и второго подъезда эвакуировали. Людей разместят в гостинице, для этого выделят деньги из резервного фонда. В Вологде начали работать эксперты, они оценят возможность восстановления пострадавшего подъезда. Оперативно решается вопрос и с определением подрядной организации, которая сможет быстро восстановить весь дом.

Следком возбудил уголовное дело по статье 109 УК РФ - причинение смерти по неосторожности. Уголовное дело передали в производство первого отдела по расследованию особо важных дел аппарата следственного управления. Как предварительно установили следователи, хозяева квартиры отсутствовали почти сутки. Поздно вечером они вернулись домой с дачи и зажгли свет. Сразу же произошел взрыв. Пострадали двое. Женщина, 1975 года рождения, умерла в машине скорой помощи, ее мужа доставили в больницу, но он отказался от госпитализации.

Расследование уголовного дела продолжается. На месте ЧП сохраняется угроза обрушения здания. Для организации безопасного осмотра пострадавшего дома привлечены эксперты и спецтехника.

Происшествия ЧП Несчастные случаи Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Вологодская область Вологда Взрывы газа в домах
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