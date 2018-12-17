И. о. главы СвЖД стал заместитель арестованного Миронова

Первый заместитель начальника Свердловской железной дороги Валентин Искоростенский назначен исполняющим обязанности главы предприятия.

Напомним, руководитель СвЖД Алексей Миронов находится сейчас под арестом по делу о взяточничестве (пункт "в" части 5 статьи 290 УК РФ). На прошлой неделе по решению суда он был заключен под стражу на два месяца. Сегодня областной суд должен рассмотреть апелляцию защиты по поводу его ареста.

Как пояснили в пресс-службе СвЖД, первый заместитель всегда берет на себя управлениям филиалом, когда руководитель отсутствует.

"Валентин Искоростенский в марте 2012 был назначен заместителем начальника по Тюменскому региону, а с июля 2013 года он является первым замначальника СвЖД", - рассказала "РГ" официальный представитель филиала Оксана Буторова.