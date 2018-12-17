Защита начальника Свердловской железной дороги обжаловала его арест

Адвокаты начальника Свердловской железной дороги Алексея Миронова, которого подозревают в получении взятки, подала апелляцию на его арест.

"Рассматривать ее будет областной суд", - сообщили ТАСС в пресс-службе Ленинского районного суда Екатеринбурга.

Напомним, на прошлой неделе глава СвЖД стал фигурантом уголовного дела (пункт "в" части 5 статьи 290 УК РФ) и был арестован по решению суда на два месяца.

В Уральском следственном управлении на транспорте СК РФ сообщили, что проверяют его причастность к другим преступлениям.

РЖД следит за развитием ситуацией. Сам подозреваемый накануне ареста заявил журналистам, что намерен доказать свою невиновность.