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17.12.2018 09:46
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Защита начальника Свердловской железной дороги обжаловала его арест

Текст: Екатерина Призова

Адвокаты начальника Свердловской железной дороги Алексея Миронова, которого подозревают в получении взятки, подала апелляцию на его арест.

"Рассматривать ее будет областной суд", - сообщили ТАСС в пресс-службе Ленинского районного суда Екатеринбурга.

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Напомним, на прошлой неделе глава СвЖД стал фигурантом уголовного дела (пункт "в" части 5 статьи 290 УК РФ) и был арестован по решению суда на два месяца.

В Уральском следственном управлении на транспорте СК РФ сообщили, что проверяют его причастность к другим преступлениям.

РЖД следит за развитием ситуацией. Сам подозреваемый накануне ареста заявил журналистам, что намерен доказать свою невиновность.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область Борьба с коррупцией
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