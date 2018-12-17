Российский хоккеист Овечкин признан первой звездой недели в НХЛ

Нападающий клуба "Вашингтон" Александр Овечкин признан в Национальной хоккейной лиге первой звездой минувшей недели. Он опередил канадского форварда "Виннипега" Марка Шайфли и американского нападающего "Баффало" Джека Айкела. Об этом сообщает пресс-служба НХЛ.

Победа Овечкина ожидалась специалистами. Российский хоккеист в трех матчах прошедшей недели забросил семь шайб, не считая победного для "Вашингтона" буллита во встрече с "Баффало". При этом в двух поединках ему удалось сделать хет-трики, число которых в карьере россиянина достигло 22-х.

В настоящее время Овечкин лидирует в списке снайперов лиги с 29 шайбами в 32-х матчах и удерживает рекордную для себя серию из 14 игр с набранными очками.