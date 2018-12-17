Новости

РФ будет противодействовать увеличению присутствия США в Черном море 19:10
Новый Mercedes-Benz CLA: первое изображение и официальная информация 18:49
Полиция Кореи арестовала дилеров, ввозивших нелегальных мигрантов из РФ 18:48
Путешественник из Казани исследовал дно священного колодца майя 18:45
Сергей Семак прокомментировал итоги жеребьевки 1/16 финала Лиги Европы 18:38
Российские военные получат противоспутниковый комплекс в 2019 году 18:20
Сборной России по биатлону не помешали покинуть Австрию 18:18
В США нашли неизвестного рогатого ящера 18:10
Объявлен план "Перехват" после стрельбы около Останкинской башни 18:03
Папирус ценой 2,75 миллиона евро признали подделкой 18:00
В "Ленинграде" прокомментировали вероятность поездки на "Евровидение" 17:55
СМИ сообщили о значительном улучшении состояния Шумахера 17:46
В МИД РФ возмущены отказом во въезде в Латвию российскому историку 17:42
Первая подлодка проекта "Лада" превзошла по скрытности "черные дыры" 17:41
Названа дата начала продажи билетов на поезда через Крымский мост 17:40
Белорусская певица выиграла X Factor в Латвии 17:40
Лавров пообещал, что Россия не будет воевать с Украиной 17:32
Путин выступил против полной унификации учебников 17:31
В Москве проведен обыск в общежитии крупного вуза 17:18
Календарь с Путиным вызвал ажиотаж в Японии, Европе и США 17:14
Германия ужесточит правила для инвесторов не из Евросоюза 17:00
Бабич: Развитие Союзного государства служит интересам России и Беларуси 17:00
На набережной Коктебеля вандалы разрушили десятки балясин 16:56
Алла Пугачева возвращается на сцену после почти 10-летнего перерыва 16:55
Десять самолетов Су-27 и Су-30 вернутся с Кубани в Крым 16:50
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Задайте вопрос главе Минприроды РФ Дмитрию Кобылкину
Задайте вопрос главе Минприроды РФ Дмитрию Кобылкину
У нас в гостях - заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ Петр Бирюков
У нас в гостях - заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ Петр Бирюков
Задайте вопрос министру просвещения РФ Ольге Васильевой
Задайте вопрос министру просвещения РФ Ольге Васильевой
17.12.2018 18:18
Рубрика: Спорт

Сборной России по биатлону не помешали покинуть Австрию

Российские биатлонисты покинули территорию Австрии, где ранее подверглись давлению со стороны местных правоохранительных органов. Об этом сообщили в посольстве РФ в Вене.

"Российская сборная по биатлону беспрепятственно покинула территорию Австрии и направилась в Чехию на следующие международные соревнования", - отмечается в сообщении дипмиссии, распространенном в соцсети Twitter.

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости
Бабиков выступит на этапе Кубка мира в Чехии

Напомним, австрийские полицейские нагрянули в расположение сборной России вечером 12 декабря, когда наши спортсмены готовились к участию во втором этапе Кубка мира. Как сообщалось в официальном заявлении Союза биатлонистов России (СБР), "представители полиции провели опрос ряда российских спортсменов и специалистов. Вопросы касались возможных нарушений антидопинговых правил, допущенных в период чемпионата мира-2017, который проходил в Хохфильцене".

Позднее, однако, Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) сообщило, что инцидент с россиянами является частью общего расследования в отношении Международного союза биатлонистов (IBU). Наконец, 15 декабря исполком IBU подтвердил, что никакой дополнительной информации о расследовании со стороны австрийских властей в организацию не поступало. Потому никаких причин наказывать россиян попросту нет.

Очередной этап Кука мира состоится в чешском городе Нове-Место с 20 по 23 декабря.

Спорт Биатлон
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Песков назвал цель перехода на отечественный софт
СК возбудил дело после гибели рабочих в Дзержинском
Бабиков выступит на этапе Кубка мира в Чехии
США отказались от учений в Арктике из-за нежелания просить РФ о помощи
Евросоюз не пускает Украину на свой рынок