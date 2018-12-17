Сборной России по биатлону не помешали покинуть Австрию

Российские биатлонисты покинули территорию Австрии, где ранее подверглись давлению со стороны местных правоохранительных органов. Об этом сообщили в посольстве РФ в Вене.

"Российская сборная по биатлону беспрепятственно покинула территорию Австрии и направилась в Чехию на следующие международные соревнования", - отмечается в сообщении дипмиссии, распространенном в соцсети Twitter.

Напомним, австрийские полицейские нагрянули в расположение сборной России вечером 12 декабря, когда наши спортсмены готовились к участию во втором этапе Кубка мира. Как сообщалось в официальном заявлении Союза биатлонистов России (СБР), "представители полиции провели опрос ряда российских спортсменов и специалистов. Вопросы касались возможных нарушений антидопинговых правил, допущенных в период чемпионата мира-2017, который проходил в Хохфильцене".

Позднее, однако, Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) сообщило, что инцидент с россиянами является частью общего расследования в отношении Международного союза биатлонистов (IBU). Наконец, 15 декабря исполком IBU подтвердил, что никакой дополнительной информации о расследовании со стороны австрийских властей в организацию не поступало. Потому никаких причин наказывать россиян попросту нет.

Очередной этап Кука мира состоится в чешском городе Нове-Место с 20 по 23 декабря.