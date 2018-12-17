Трамп готов остановить работу правительства

В США все заинтересованные стороны начали готовиться к остановке работы правительства. Глава Белого дома настроен крайне решительно.

Дональду Трампу нужны деньги для возведения стены на американо-мексиканской границе. Речь идет о сумме 5 миллиардов долларов. Однако демократы отказываются предоставить такую крупную сумму и согласны лишь на 1,3 миллиарда. По мнению экспертов, американский лидер и его противники в Конгрессе вряд ли смогут договориться.

"Мы сделаем все, чтобы остановить продолжающийся кризис нелегальной иммиграции. Это весьма принципиальная задача", - сказал советник главы Белого дома Стивен Миллер. Он подчеркнул, что Трамп готов к приостановке работы правительства ради сооружения стены.

Напомним, бюджет на 2019 финансовый год в США до сих пор не принят. И после 21 декабря работа правительства может быть приостановлена из-за отсутствия средств.