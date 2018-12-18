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18.12.2018 07:28
Рубрика: В мире

Британский парламент проголосует по Brexit 14 января

Голосование по соглашению об условиях выхода Великобритании из Евросоюза состоится в британском парламенте 14 января 2019 года. Об этом заявила премьер-министр королевства Тереза Мэй. При этом глава британского правительства подчеркнула, что если Палата общин провалит голосование, то другой сделки с Евросоюзом уже не будет. Брюссель не пойдет на новые уступки, и договор придется ратифицировать в парламенте на тех условиях, которые уже достигнуты.

Глава лейбористов инициировал голосование по вотуму недоверия Мэй

По словам Мэй, дебаты начнутся седьмого января и продлятся неделю. С 21 декабря по седьмое января парламент будет на каникулах, сообщает Sky News. Изначально голосование по документу в британском парламенте было запланировано на вечер 11 декабря, однако было отложено по инициативе главы правительства.

Министр по европейским делам при МИД Франции Натали Луазо ранее заявила, что отказ Лондона от соглашения о выходе становится "все более возможным", и отметила, что такой выход будет стоить Британии "очень дорого".

Соглашение о выходе Британии из ЕС было утверждено 25 ноября главами государств и правительств стран ЕС на внеочередном заседании Европейского совета.

В мире Европа Великобритания Brexit: Великобритания покидает Евросоюз
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