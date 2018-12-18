Новости

Банкам запретили размещать обменные курсы валют на уличных табло 19:15
Бывший вице-мэр Керчи осужден за взятку 19:06
ФАС оштрафовала "Большую тройку" сотовых операторов за роуминг 19:05
Второй выход со станции метро "Комсомольская" откроют в 2022 году 18:57
В Краснодаре продлили следствие по делу директора ТО "Премьера" 18:55
В Орске тигр напал на работника цирка 18:55
Заксобрание Севастополя выразило недоверие вице-губернатору 18:55
Лавров рассказал о работе по созданию сирийского конституционного комитета 18:42
"Спартак" расстался с Романом Еременко 18:41
Суд в Ярославле продлил арест фигурантов дела о пытках в колонии 18:39
Генпрокуратура нашла у Цеповяза в колонии личный мангал 18:36
Москва встала в 9-балльных пробках 18:35
Москвичи передумали выселять онкобольных детей после беседы с СК 18:34
Южноуральца приговорили к 16 годам за нападение на женщину в лифте 18:25
Французские полицейские получат по 300 евро в дни протестов 18:24
В Госдуме призвали поддерживать талантливых рэперов 18:16
Прокурор Кубани выступил против прекращения дела экс-министра спорта 18:11
Минздрав готов защитить права некурящих в аэропортах 18:02
Против воюющего в Сирии жителя КЧР возбудили дело 18:01
Эксперты предупредили об угрозе дефицита зимнего дизеля 17:58
Юрий Лоза дал Алле Пугачевой наставления по поводу репертуара 17:55
Экс-главу "Правого сектора" в Львове нашли мертвым 17:48
Летающий мотоцикл с двигателем Maserati дебютирует в начале 2019 года 17:35
Посольство РФ в Лондоне установило связь с севшим на мель сухогрузом 17:31
На Кубани водитель маршрутки высадил потерявшую сознание женщину 17:30
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Задайте вопрос главе Минприроды РФ Дмитрию Кобылкину
Задайте вопрос главе Минприроды РФ Дмитрию Кобылкину
У нас в гостях - заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ Петр Бирюков
У нас в гостях - заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ Петр Бирюков
Задайте вопрос министру просвещения РФ Ольге Васильевой
Задайте вопрос министру просвещения РФ Ольге Васильевой
18.12.2018 18:24
Рубрика: В мире

Французские полицейские получат по 300 евро в дни протестов

Текст: Юрий Когалов

Правительство Франции предлагает выплатить всем представителям правоохранительных органов премии за работу во время протестных акций и демонстраций "желтых жилетов". Как передает francetvinfo.fr, для полицейских и жандармов размер бонуса составит 300 евро, для агентов префектуры - 200 евро. Таким образом власти республики намерены порадовать 111 тысяч стражей порядка.

Это заявление прозвучало вскоре после того, как три профсоюза полицейских Франции призвали провести забастовку, выполняя лишь минимум обязанностей до тех пор, пока их представителей не примет президент Эмманюэль Макрон. Они требуют улучшения условий труда, повышения зарплаты, выплаты задолженности (за десять лет государство задолжало им 275 миллионов евро в качестве компенсации за сверхурочную работу, и это при том, что она оплачивается крайне низко).

BBC оскандалилась с поиском "руки Москвы" в акциях протеста во Франции

Для выплаты этих премий в 200-300 евро предполагается принять специальную поправку к законопроекту о бюджете на 2019 год, который в настоящее время находится на рассмотрении в Национальной ассамблее.

Напомним, акции протеста "желтых жилетов" в крупных городах Франции продолжаются с середины ноября, они были вызваны дороговизной жизни, увеличением налогов и ростом цен на автомобильное топливо. В них принимают участие сотни тысяч человек. Количество задержанных составило около 2 тысяч.

Радзиховский: Люди хотят изменений, но не готовы за них платить
В мире Европа Франция Забастовки во Франции
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Шойгу: Минобороны готово к любым угрозам НАТО
Госдума приняла закон об упрощении получения гражданства России
МИД о резолюции ООН: Против России идет целенаправленная кампания
Мосгорсуд признал законным продление ареста Кокорину и Мамаеву
В России введен контроль операций по картам иностранных банков