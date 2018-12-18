Французские полицейские получат по 300 евро в дни протестов

Правительство Франции предлагает выплатить всем представителям правоохранительных органов премии за работу во время протестных акций и демонстраций "желтых жилетов". Как передает francetvinfo.fr, для полицейских и жандармов размер бонуса составит 300 евро, для агентов префектуры - 200 евро. Таким образом власти республики намерены порадовать 111 тысяч стражей порядка.

Это заявление прозвучало вскоре после того, как три профсоюза полицейских Франции призвали провести забастовку, выполняя лишь минимум обязанностей до тех пор, пока их представителей не примет президент Эмманюэль Макрон. Они требуют улучшения условий труда, повышения зарплаты, выплаты задолженности (за десять лет государство задолжало им 275 миллионов евро в качестве компенсации за сверхурочную работу, и это при том, что она оплачивается крайне низко).

Для выплаты этих премий в 200-300 евро предполагается принять специальную поправку к законопроекту о бюджете на 2019 год, который в настоящее время находится на рассмотрении в Национальной ассамблее.

Напомним, акции протеста "желтых жилетов" в крупных городах Франции продолжаются с середины ноября, они были вызваны дороговизной жизни, увеличением налогов и ростом цен на автомобильное топливо. В них принимают участие сотни тысяч человек. Количество задержанных составило около 2 тысяч.