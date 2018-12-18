Дефицит бюджета Франции на 2019 год увеличится из-за обещаний Макрона

Дефицит бюджета Франции на 2019 год увеличится с 2,8 до 3,2 процента. К такому выводу пришли члены комиссии Национального собрания (нижняя палата парламента). Премьер-министр страны Эдуард Филипп заявил, что власти рассчитывают не выйти за рамки прогнозируемых цифр, несмотря на убытки из-за действий "желтых жилетов" и ряд уступок им.

Напомним, президент Эмманюэль Макрон 10 декабря пообещал повысить минимальную зарплату на 100 евро и отменить все налоговые сборы со сверхурочных рабочих часов. Он также сделал жест в сторону пенсионеров и заморозил намеченное на будущий год повышение их отчислений в фонд социального страхования. Заявленные экономические меры обойдутся государству в 8-10 миллиардов евро.

Непростое решение было принято на фоне сложившегося в стране кризиса, вызванного массовыми выступлениями "желтых жилетов".