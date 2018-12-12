Рейтинг президента Макрона упал во Франции до минимума

Французский президент Эмманюэль Макрон становится все менее популярным у своих сограждан. Его рейтинг на фоне масштабных акций протеста в Париже и других крупных городах упал до минимума с момента его инаугурации.

Как следует из последнего опроса общественного мнения, который провела компания Ipsos по заказу издания Point, сейчас только 20% французов положительно оценивают действия Макрона на посту главы государства. Это на 6 процентных пункта меньше, чем было еще в прошлом месяце. Причем ровно на 6% выросло число сограждан, критикующих своего президента - с 70 до 76%, отмечает РИА Новости.

Напомним, накануне Макрон в телеобращении к нации признал часть вины за ситуацию, которая спровоцировала протест "желтых жилетов". Кроме того, он пообещал повысить минимальную заработную плату в стране на 100 евро и отменить все налоговые сборы со сверхурочных рабочих часов.