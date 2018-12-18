Глава лейбористов инициировал голосование по вотуму недоверия Мэй

Лидер Лейбористской партии Великобритании Джереми Корбин предложил провести голосование по вотуму недоверия главе правительства Терезе Мэй. Пардамент ответил отказом и назвал его инициативу "авантюрой", недостойной внимания.

Как сообщает Sky News, в британском правительстве заявили, что не собираются выделять время на спектакль.

Оппозиционер ранее назвал "неприемлемым" решение Мэй перенести на следующий год парламентское голосование по достигнутому с Брюсселем соглашению об условиях Brexit, которое должно было состояться 11 декабря. Напомним, премьер выступила с заявлением, в котором признала, что соглашение в нынешнем виде не поддержит подавляющее большинство депутатов.

Между тем премьер-министру Великобритании уже удалось сохранить пост главы правительства страны. Оппоненты политика из числа депутатов от правящей Консервативной партии не смогли набрать достаточное количество голосов для вынесения ей вотума недоверия.