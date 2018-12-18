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18.12.2018 02:15
Рубрика: Культура

Глава "Сафмара" пригрозил подать в суд на Запашного

Михаил Гуцериев. Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости Михаил Гуцериев. Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости
Михаил Гуцериев. Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Миллиардер Михаил Гуцериев, владелец группы "Сафмар", собирается подать иск "за клевету" на гендиректора Большого Московского цирка Эдгарда Запашного. Это произошло после слов артиста об открытии цирка Cirque du Soleil, который якобы проспонсирует "Сафмар".

Сам Запашный в ответ на это предложил Гуцериеву в своем Instagram встретиться и обговорить совместные проекты. Он также пригласил оппонента прийти в цирк и поблагодарил его за большое количество хороших дел.

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Артист добавил, что что не имеет ничего против канадского цирка, но, по его словам, "постоянно базироваться у нас - это уже неправильно".

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что цирк в России достоин господдержки, но тепличных условий ему создавать не будут, заявил. Напомним, что на заседании Совета по культуре и искусству в Санкт-Петербурге директор Большого московского цирка Эдгард Запашный посетовал, что в Сколково в 2019 году откроется площадка канадского цирка Cirque du Soleil. Позже появилась информация, что таких планов по инвестициям в строительство не было.

Промышленно-финансовая группа "Сафмар" — российский финансово-промышленный многоотраслевой конгломерат. Имеет активы в нефтегазовой промышленности и нефтехимии, добыче полезных ископаемых, финансовом секторе, строительстве, гостиничном бизнесе; является одним из крупнейших в России владельцев коммерческой недвижимости.

Культура Театр Шоу Экономика Бизнес Крупные компании
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