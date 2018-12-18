Обновленная Chevrolet Niva: производство стартует в январе

В январе 2019 года стартует производство модернизированных внедорожников Chevrolet Niva, которые будут выпускать как минимум до 20 декабря 2021 года. До этого срока действует новое Одобрение типа транспортного средства (ОТТС), которое вступит в силу через три дня, 21 декабря.

В соответствии с установленным техническим регламентом по новому ОТТС, все комплектации внедорожника будут оснащаться антиблокировочной системой тормозов (ABS), подушкой безопасности водителя (в данный момент не предлагаются для базовой версии Chevrolet Niva), а также системой вызова экстренных оперативных служб ЭРА-ГЛОНАСС.

Рекомендованные розничные цены на обновленный автомобиль будут объявлены в ближайшее время. Ожидается, что с внесением в штатное оснащение дополнительного оборудования внедорожник, выпускающийся с 2004 года, подорожает. В настоящее время стоимость модели составляет от 628 тысяч до 775,5 тысячи рублей.

Кстати, по итогам 11 месяцев 2018 года продажи Chevrolet Niva на российском рынке составили 25 723 автомобиля. Это на 7% ниже, чем в прошлом году.

В начале года стало известно, что компания просрочила патенты на новый Chevrolet Niva. О причинах, заставивших GM-АвтоВАЗ проигнорировать продление патентов, ничего не сообщалось.