Ученые выяснили, почему женщины живут дольше мужчин

Согласно данным ВОЗ, средняя продолжительности жизни мужчин - 68 лет, женщин - 73 года. Американские исследователи из Университета Калифорнии в Сан-Франциско пришли к выводу, что "разрыв между полами" связан не только с поведенческими особенностями (например, склонности сильно пола к вредным привычкам), но и с рядом генетических факторов. Материал об этом опубликован в научном журнале Aging Cell.

Специалисты отметили, что мужчины живут меньше женщин и в богатых странах Европы, и в бедных африканских государствах.

Ученые предположили, что продолжительность жизни связана с тем, как у людей устроены и работают половые хромосомы. Дело в том, что мужская Y-хромосома почти не содержит в себе жизненно важных генов, а вот женская X-хромосома крайне важна для слабого пола, и сильного, а потому нарушения в работе ее генов обычно заканчиваются фатально.

В рамках эксперимента с мышами специалисты вырастили "неправильных" самцов с XX-хромосомами, а также создали "трансгендерных" самок с XY-набором. Трехлетние наблюдения за животными показали, что продолжительность жизни, в основном, зависит не от пола, а от набора хромосом. Так, ​ХХ-самки​ и ХХ-самцы жили дольше остальных.

Кроме того, исследователи предполагают, что более медленное старение женщин связано с работой яичников и особыми гормонами. Роль этих факторов еще только предстоит изучить.