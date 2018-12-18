Москвичи передумали выселять онкобольных детей после беседы с СК

Жители дома на юго-западе Москвы отказались выселять онкобольных детей из подъезда после беседы с сотрудниками Следственного комитета.

Как сообщили в пресс-службе столичного ГСУ СК, беседу с жильцами вели следователи и сотрудники Черемушкинской межрайонной прокуратуры. На все вопросы людей ответили сотрудники фонда "Подари жизнь" и онкологи. В который раз населению района Коньково объяснили, что рак не заразен, и больные дети им ничем не угрожают.

После этого разговора жильцы сказали, что отказываются от скандальной петиции о выселении детей. Более того, люди выразили готовность помогать благотворительному фонду.

Ранее "РГ" писала, что в одном из домов на улице Миклухо-Маклая старшая по подъезду начала собирать подписи за выселение онкобольных детей. Они проживают с родителями в квартире, которую снимает благотворительный фонд. Инициаторы акции руководствовались давно опровергнутым тезисом о "заразности рака". Впоследствии люди раскаялись и отозвали подписи.