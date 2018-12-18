Эксперты назвали регион с самым низким налогом на дорогие авто

Транспортный налог по максимальным ставкам (150 рублей за лошадиную силу) собирают с владельцев самых дорогих автомобилей в Москве, Сахалинской области и Камчатском крае, выяснили по просьбе "РГ" в компании "ФинЭкспертиза". Зато для владельцев бюджетных авто в этих регионах действуют относительно невысокие ставки налога - 10-12 рублей за лошадиную силу.

Для других регионов, напротив, характерны максимальные ставки налога на бюджетные автомобили, и одни из самых невысоких в стране ставок для дорогих авто. В Пермском крае, например, налог на авто до 100 лошадиных сил взимается по ставке в 25 рублей за л.с. А с самых мощных и дорогих авто более 251 л.с. - по ставке всего 58 рублей. "Можно говорить о том, что подход к начислению транспортного налога здесь наименее социально ориентированный", - констатируют эксперты.

Ранее аналитики "ФинЭкспертизы" определили, что транспортный налог в регионах России различается в пять раз. Во второй части исследования ставки транспортного налога, установленные в каждом из регионов России, эксперты сравнили со средней зарплатой населения и выяснили, сколько "лошадиных сил" может оплатить в среднем житель каждой территории. Средняя ставка транспортного налога рассчитывалась как сумма тарифов на разные классы автомобилей, разделенная на количество градаций мощности автомобилей.

Как оказалось, социально ориентированная налоговая политика чаще применяется в регионах с относительно высокими средними зарплатами, а максимальные ставки налога, напротив, устанавливаются там, где доходы населения отстают от средних показателей по стране. Например, в Москве, при средней зарплате более 77 тысяч рублей автовладельцы могут условно оплатить 1248 лошадиных сил.

Регионом с самой льготной налоговой политикой стал Чукотский автономный округ, жители которого из своей средней зарплаты могут оплатить 6 827 лошадиные силы. Здесь самые высокие зарплаты (в среднем 91,5 тысячи рублей) и одни из самых низких ставок транспортного налога. Также самый низкий уровень ставок транспортного налога при высоких зарплатах установлен в Магаданской области, Ненецком автономном округе и Республике Саха.

В число регионов с иной налоговой политикой вошли Тамбовская, Орловская, Саратовская области и республика Марий Эл. Например, на Тамбовщине при средней зарплате в 25,6 тысячи рублей по всем категориям авто установлены максимальные или близким к максимальным ставки налога. В результате, жители этого региона из своей средней зарплаты могут оплатить лишь 394 "лошадиные силы". В Орловской области зарплаты хватит на оплату 405 л.с., в Саратовской - 407, а в Марий Эл - 409 лошадиных сил.

Ставка транспортного налога привязывается к стоимости автомобиля через мощность его двигателя, чтобы налог был пропорционален доходам владельцев авто, поясняет старший научный сотрудник Лаборатории исследований бюджетной политики Института прикладных экономических исследований РАНХиГС Сергей Белев. "Логичнее всего выглядит схема, при которой ставки в регионах повышали бы на самые дорогие авто, а на бюджетные - понижали. Однако присутствует также желание региональных властей пополнить бюджет, поэтому эта схема не всегда срабатывает", - говорит эксперт.