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18.12.2018 15:22
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Перми напавшего на школу подростка осудили почти на 10 лет

Текст: Константин Бахарев (Пермь)
Фото: Константин Бахарев/РГ Фото: Константин Бахарев/РГ
Фото: Константин Бахарев/РГ

В Мотовилихинском суде Перми огласили приговор одному из участников нападения на учеников школы №127. 17-летний подросток приговорен к девяти годам и восьми месяцам лишения свободы.

Отбывать наказание осужденный будет в воспитательной колонии. Кроме лишения свободы, с него также взыскан ущерб в пользу потерпевших.

Для напавшего на пермскую школу подростка попросили 10 лет колонии

Учительнице подросток должен выплатить полтора миллиона рублей. Общая сумма взысканий - около восьми миллионов рублей. Помимо этого, осужденный станет находиться под наблюдением психиатра.

Второй участник нападения признан невменяемым, и его будут судить отдельно.

Напомним, что 15 января этого года два подростка с ножами напали на учеников школы. Они ранили 15 человек, 12 из которых были госпитализированы. Защищавшая школьников учительница Наталья Шагулина также была ранена, она проходила долгий курс лечения. Женщина была награждена медалью "За отвагу".

Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Пермский край ПФО Пермский край Пермь Поножовщина в пермской школе
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