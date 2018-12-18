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18.12.2018 12:39
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

СК попросил оставить под арестом трех фигурантов дела "Зимней вишни"

Текст: Никита Зайков (Кемерово)

Следователи подали в Центральный районный суд Кемерово ходатайства о продлении сроков ареста в отношении трех обвиняемых по делу о пожаре в ТРЦ "Зимняя вишня". Как уточнили в пресс-службе суда, речь идет об Александре Мамонтове, Эдуарде Комкове и Никите Чередниченко.

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Первый на момент трагедии, унесшей десятки жизней, занимал должность главы областного управления МЧС, однако был отстранен в июне этого года, уже находясь под арестом. В связи с пожаром в кемеровском торговом центре его обвиняют в халатности, а также в растрате 1,8 миллиона рублей со счетов ведомства.

Комков был учредителем, а Чередниченко генеральным директором компании, которая заключила договор на реконструкцию "Зимней вишни". Оба обвиняются в получении взятки от бывшего гендиректора компании-собственника "Зимней вишни" Вячеслава Вишневского.

К слову, следствие полагает, что мать Эдуарда Танзиля Комкова, служившая начальницей областной инспекции Госстройнадзора, также получила часть от общей суммы взятки в семь миллионов рублей. Решение о возможном продлении сроков ареста троим обвиняемым суд должен вынести уже завтра. Ранее нескольких фигурантов громкого дела уже оставили за решеткой до марта следующего года.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Сибирь СФО Кемеровская область Кемерово Пожар в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерове
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