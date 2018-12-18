СК попросил оставить под арестом трех фигурантов дела "Зимней вишни"

Следователи подали в Центральный районный суд Кемерово ходатайства о продлении сроков ареста в отношении трех обвиняемых по делу о пожаре в ТРЦ "Зимняя вишня". Как уточнили в пресс-службе суда, речь идет об Александре Мамонтове, Эдуарде Комкове и Никите Чередниченко.

Первый на момент трагедии, унесшей десятки жизней, занимал должность главы областного управления МЧС, однако был отстранен в июне этого года, уже находясь под арестом. В связи с пожаром в кемеровском торговом центре его обвиняют в халатности, а также в растрате 1,8 миллиона рублей со счетов ведомства.

Комков был учредителем, а Чередниченко генеральным директором компании, которая заключила договор на реконструкцию "Зимней вишни". Оба обвиняются в получении взятки от бывшего гендиректора компании-собственника "Зимней вишни" Вячеслава Вишневского.

К слову, следствие полагает, что мать Эдуарда Танзиля Комкова, служившая начальницей областной инспекции Госстройнадзора, также получила часть от общей суммы взятки в семь миллионов рублей. Решение о возможном продлении сроков ареста троим обвиняемым суд должен вынести уже завтра. Ранее нескольких фигурантов громкого дела уже оставили за решеткой до марта следующего года.