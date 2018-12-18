На Дону закрыли школу и детсад, где отравились 42 человека

В Ростовской области принято решение закрыть школу и детский сад, в которых произошло массовое отравление детей и взрослых. Остальные образовательные и социальные учреждения города Шахты перешли на бутилированную воду. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя администрации города Шахты.

Напомним, 42 человека из поселка Аюта госпитализированы с признаками острого отравления. Среди них 19 взрослых и 23 ребенка. У всех наблюдаются одни и те же симптомы - тошнота, рвота, боль в животе, что свидетельствует о массовом пищевом отравлении. Состояние пациентов средней тяжести.

Следователи организовали проверку по данному факту. Специалисты Роспотребнадзора взяли пробы воды. Под особое внимание попали детские учреждения.