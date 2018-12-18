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18.12.2018 12:47
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

В Госдуме напомнили ООН о ценности Крымского моста для полуострова

Текст: Илья Изотов (Симферополь)
Фото: www.most.life Фото: www.most.life
Фото: www.most.life

Депутат Госдумы РФ от Республики Крым Константин Бахарев назвал резолюцию Генассамблеи ООН о "милитаризации" полуострова неадекватной и содержащей привычный набор пропагандистских штампов. По мнению Бахарева, лживость навязываемых США и Украиной мировому сообществу тезисов особенно очевидна на примере Крымского моста.

Фото: Сергей Аверин/РИА Новости
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- В резолюции Россию осуждают за строительство Крымского моста, хотя он стал спасительным для крымчан после введения Украиной транспортной, продовольственной и водной блокады полуострова, - напомнил Константин Бахарев. - Почему-то ООН не осудила Порошенко, когда он обесточил полуостров, а ведь, по сути, это был террористический акт, направленный против крымчан. Тогда Организация Объединенных Наций промолчала, а сегодня возмущается тем, что Россия фактически спасла жителей Крыма и экономику республики.

Как считает Бахарев, Украина продолжает использовать ООН для реализации своих агрессивных планов в отношении Крыма и Донбасса. Но развязывая руки националистически настроенной правящей верхушке Украины, США и их союзники уже не находят понимания у большинства стран.

- Сегодня большинство из них явно не доверяет режиму Порошенко и его политическим оценкам. Это в очередной раз проявилось в ходе вчерашнего голосования.

Напомним, за резолюцию Украины о милитаризации Крыма проголосовали только 66 стран, 19 высказались против, 72 воздержались.

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