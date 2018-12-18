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18.12.2018,  
12:09
Текст:  Антон Валагин

США признали беззащитность перед российским гиперзвуковым оружием

У США нет защиты от гиперзвукового оружия России и Китая, говорится в докладе, опубликованном главным контрольно-ревизионным ведомством США, управлением по подотчетности правительства Конгресса.

Фото: Виталий Аньков/ РИА Новости
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- Россия и Китай активно разрабатывают гиперзвуковое оружие, потому что его скорость, высота и маневренность могут быть использованы для уничтожения систем противоракетной обороны, что усилит возможности обычных и ядерных систем дальнего дейстия. Никаких контрмер не существует, - говорится в документе.

Впервые о гиперзвуковом оружии России официально сообщил президент страны Владимир Путин 1 марта в ежегодном послании Федеральному Собранию РФ. Он рассказал о маневрирующем боевом блоке "Авангард" для оснащения межконтинентальных баллистических ракет и авиационной  ракете"Кинжал" для уничтожения крупных кораблей. "Авангард" выпускается серийно, первые ракеты с ним заступят на боевое дежурство в 2019 году. "Кинжал" проходит испытания на модернизированном перехватчике МиГ-31, рассматривается возможность оснащения новым оружием дальних ракетоносцев Ту-22М3.

Также в завершающей стадии находятся испытания гиперзвуковых противокорабельных ракет "Циркон" - ими будут оснащены атомные подводные лодки типа "Хаски" и тяжелые крейсеры "Петр Великий" и "Адмирал Нахимов".

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