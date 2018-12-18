В Совфеде предложили предоставить налоговые льготы российским разработчикам

В Совете Федерации предложили ввести налоговые льготы для российских разработчиков телекоммуникационного оборудования. Об этом заявил вице-спикер Совета Федерации, секретарь генерального совета "Единой России” Андрей Турчак.

"Мы выступаем за предоставление налоговых льгот. Это серьезная мера, которая будет способствовать развитию отрасли", - сказал он на выездном заседании Совета по развитию цифровой экономики при Совфеде.

Это предложение вошло в итоговое решение совета. В нем предлагается освободить от обязанностей налогоплательщика производителей телекоммуникационного, компьютерного и серверного оборудования, а также систем хранения данных, которым присвоен статус отечественного. Российских разработчиков также предлагается включить в перечень плательщиков, в отношении которых применяются пониженные ставки по страховым взносам. Кроме того, Турчак предложил повысить таможенные пошлины на импортное телекоммуникационное оборудование, если его аналоги производятся в России. По его словам, он обсуждал эту ситуацию с вице-премьером Максимом Акимовым, который также присутствовал на заседании.

"Мы обсуждали ситуацию, когда в нашей стране производится конкурентоспособное отечественное оборудование, но наш производитель не может конкурировать с иностранными гигантами в силу объемов. Мы обсуждали необходимость введения повышенных ставок ввозных пошлин на готовые изделия", - сказал Турчак.

Сенатор указал на ненормальность ситуации, когда таможенные пошлины на компоненты и комплектующие высокие, а готовые изделия ввозятся в страну практически по нулевым ставкам. "Мы должны ее перевернуть, и пошлины на компоненты должны быть обнулены", - пояснил Турчак. Его инициатива вошла в проект итогового решения совета, в котором правительству рекомендовано разработать предложения "по повышению ввозных таможенных пошлин до 20% для электронного и телекоммуникационного оборудования зарубежного производства". Все эти меры не коснутся техники, аналогов которой в России не выпускается.

Главными темами совета стали реализация национального проекта "Цифровая экономика" в регионах и их вовлечение в эту работу. Так, министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Константин Носков обозначил вопрос о поддержке развития региональных ТВ. Он заявил, что ведомство сейчас рассматривает возможность выделения на одном из федеральных каналов слота для региональных компаний. "В конце недели мы планируем совещание в правительстве на эту тему и примем это решение как временное, но нам нужно и далее прорабатывать эту тематику, чтобы дать возможность жить и развиваться региональным телекомпаниям", - пояснил министр. Он уточнил, что в рамках работы по сохранению вещания региональных телеканалов уже сделаны региональные врезки на "России-1" и "России 24". Кроме того, Носков сообщил, что до конца года будут продлены лицензии на вещание в аналоге для региональных телевизионных компаний.

Турчак также заявил, что при переходе с аналогового на цифровое вещание необходимо предусмотреть меры защиты для региональных телеканалов. Он пообещал, что Совет Федерации будет мониторить переход на цифровое вещание.

В свою очередь Носков напомнил, что будет три волны отключения от аналогового телевещания. По его словам, в феврале на "цифру" перейдут семь регионов, следующая большая "волна" пройдет в апреле, а затем в июне 2019 года. Носков заявил, что первые итоги отключения аналогового телевидения в Тверской области и переход полностью на цифровое телевещание стали успешным кейсом. "Никакого отрицательного эффекта нет. У нас пока только Тверская область отключена от аналогового телевещания. Эффект только положительный. Любые слова о том, что "нас отключили, все пропало" - это неправда”, - заверил он.

После заседания совета журналисты спросили вице-премьера Максима Акимова про последствия для бюджета от принятия закона об автономном рунете. По словам Акимова, операторы связи не понесут "фатальных затрат": "Предварительные оценки показывают, что это точно не фатальные затраты для операторов связи, для телекоммуникационных операторов. И я могу сказать, что значительная часть будет профинансирована в том числе из федерального бюджета: у нас по федеральному проекту, который касается информационной безопасности, соответствующие средства заложены", - пояснил Акимов.

Напомним, 14 декабря в Госдуму был внесен законопроект об обеспечении автономной работы российского сегмента интернета в случае отключения от глобальной инфраструктуры мировой сети. Акимов также заявил, что законопроект о защите Рунета призван обеспечить его стабильную работу в кризисных условиях, которые могут возникнуть как по техническим, так и по политическим причинам: "Речь идет о том, чтобы урегулировать вполне очевидные потребности в обеспечении стабильной работы российского сегмента сети интернет в кризисных условиях, которые могут возникнуть либо по техническим причинам, либо по политическим причинам. И то, и другое в нашем сложном мире возможно, просто к этому надо быть готовыми", - пояснил вице-премьер. Он пообещал, что вся работа будет направлена на то, чтобы российский сегмент сделать максимально безопасным и наименее уязвимым.