Видео: Блондинка пытается заправить Tesla бензином

Мир автомобилистов пестр, разнороден, как после вавилонского столпотворения, и не очень дружелюбен внутри. Сторонники "автоматики" презрительно хмыкают в адрес любителей ручной коробки передач, фанаты "шипов" искренне не понимают, как можно рулить зимой на "липучке", а те, кто заправляется газом, не одобряют тех, кто на бензине.

Но все они разом забывают о мелких разногласиях, стоит лишь им завидеть на горизонте женщину-водителя, и неважно на какой она машине, если она еще и блондинка. Уж тут-то всё мужское автосообщество - феррарифилы и ламборджинилюбы, владельцы старинных "мустангов" и раритетных "ушастых" запорожцев - оказываются заодно: окатывают автоледи насмешливым снисходительным взглядом и ждут ошибок и оплошностей.

И они случаются.

Это видео уже набрало почти полмиллиона просмотров, и это еще не предел. Блондинка-автоледи на Tesla Model S P100D разом влюбила в себя весь интернет, попытавшись заправить электрокар бензином. Потыкав заправочным пистолетом в машину с разных сторон и не найдя горловины бензобака, барышня немного отчаялась и принялась кому-то (Илону Маску? Николе Тесле?) названивать, пока какой-то помирающий со смеху водитель не объяснил ей суть проблемы.

Как автоледи до этого решала эту проблему - вопрос. Возможно, это была первая подзарядка свежекупленной машины. Напомним, что заряда аккумулятора Model S должно хватать на 400 с лишним км.