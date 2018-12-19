Эксперты назвали самые угоняемые в России автомобили

Страховщики определили, какие модели наиболее часто выбирают угонщики в России. Как сообщает РИА Новости, лидерами стали Toyota Camry, Hyundai Solaris, Kia Rio, Ford Focus и Toyota Land Cruiser. Также в сводках страховых компаний часто фигурируют ВАЗ-2121, ГАЗ и УАЗ "Патриот".

Эксперты отметили, что чем популярнее модель у покупателей, тем чаще ее будут угонять. Связь прослеживается прямая. Исходя из этого, на отечественном авторынке чаще всего покупают седаны, кроссоверы и внедорожники. При этом автомобили масс-маркет обычно угоняют на разборку, а автомобили представительского класса - для того, чтобы перепродать в другие регионы и страны.

В Москве угонщики чаще всего выбирают модели Toyota - RAV4 и Land Cruiser. В северной столице самая угоняемая марка - Hyundai, а среди моделей - Santa Fe. Toyota RAV4, Kia Rio и Hyundai Solaris также лидируют и в других регионах России.

Любопытно, что, по оценке страховщиков, частота угонов в Москве и Петербурге снизилась. Три года назад в столице она была выше почти в 1,5 раза. По Петербургу снижение частоты угонов не такое значительное, примерно на 20%.

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