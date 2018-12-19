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19.12.2018 13:53
Рубрика: Общество

Ученые: Фастфуд повышает риск депрессии

Текст: Майя Бирюкова

Плохое настроение многие склонны "заедать" чем-нибудь вредным. Однако, как выяснили ученые из Университета Манчестера, фастфуд не повышает настроение, а наоборот увеличивает риск возникновения депрессии.

Рацион с высоким содержанием холестерина, насыщенных жиров и углеводов повышает вероятность развития депрессии на 40 процентов, сообщает MedicalXpress. Чтобы прийти к этому выводу ученые проанализировали 11 существующих исследований на эту тему - в общей сложности, они охватили более 100 тысяч человек от 16 до 72 лет, проживающих в США, Европе, Австралии и Средней Азии.

Фото: depositphotos.com
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Те из них, кто злоупотреблял вредной пищей, в 1,4 раза чаще имели диагностированную депрессию или ее отдельные симптомы. "Эти выводы имеют большой клинический потенциал для лечения депрессии. Просто поменять рацион будет дешевле, чем применять медикаменты, которые зачастую влекут за собой побочные эффекты", - говорит один из авторов исследования доктор Стивен Брэдберн.

Прямо противоположный фастфуду результат дает питание, богатое клетчаткой, витаминами А, С и D и ненасыщенными жирами. К примеру, всем известная Средиземноморская диета, включающая оливковое масло, жирную рыбу, томаты и листовую зелень.

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