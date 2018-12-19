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19.12.2018 21:34
Рубрика: Спорт

Хет-трик Бэйла вывел "Реал" в финал клубного чемпионата мира

Текст: Данила Жиляев
Мадридский "Реал" стал вторым финалистом клубного чемпионата мира по футболу. В полуфинальном матче "сливочные" обыграли японский "Касима Антлерс" со счетом 3:1.
Фото: AP Photo/Rui Vieira
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Главным героем встречи стал валлийский нападающий мадридцев Гарет Бэйл. Он открыл счет перед перерывом, а в начале второго тайма в течение двух минут еще дважды поразил чужие ворота, сняв, таким образом, вопрос о победителе.

"Антлерс", впрочем, сумели уйти от разгрома - на 78-й минуте один мяч отыграл японский полузащитник Сема Дои. Но этот гол оказался единственным для его команды, финальный свисток зафиксировал уверенную победу "Реала", который в финале встретится с клубом "Аль-Айн" из ОАЭ.

Клубный чемпионат мира-2018 проходит в Эмиратах. "Касима" сыграет за третье место с аргентинским "Ривер Плейтом" 22 декабря, а позже в этот же день состоится финал.

Кстати

"Реал" и "Касима" встречались в финале исторического клубного ЧМ-2016 - тогда судья впервые прибег к системе видеопомощи арбитра (VAR) на международном турнире. И именно благодаря этому "Антлерс" в полуфинале победили колумбийский "Атлетико Насьональ" - венгерский рефери Виктор Кашшаи на повторе усмотрел нарушение в своей штрафной со стороны игрока южноамериканской команды. Он назначил пенальти, с которого "Антлерс" открыли счет. В финале же сильнее оказался "Реал", победив в дополнительное время со счетом 4:2.

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