Илон Маск открыл скоростной подземный тоннель под Лос-Анджелесом

Альтернативная дорога - под землей - появилась в Лос-Анджелесе. Скоростной транспортный тоннель был открыт компанией, принадлежащей миллиардеру Илону Маску. Об этом сам предприниматель сообщил в своем микроблоге Twitter.

Путешествие в этом тоннеле Маск сравнил с телепортацией. Скорость в тоннеле составит более 150 миль в час - около 240 км/ч. Он раскрыл суть движения: внутри тоннеля смогут двигаться электромобили, например, Tesla. Автомобиль в этом случае предлагается оборудовать выдвижными боковыми колесами.

Маск отметил, что в сети тоннелей будут также курсировать автомобили, предназначенные для пешеходов и велосипедистов.

Ранее Маск в своем Twitter уже публиковал видео из первого скоростного подземного тоннеля под Лос-Анджелесом. Несколько лет назад бизнесмен основал компанию, специалисты которой занялись строительством тоннелей под Лос-Анджелесом.