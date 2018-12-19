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19.12.2018 09:50
Рубрика: Digital

Илон Маск открыл скоростной подземный тоннель под Лос-Анджелесом

Фото: REUTERS / Pool / Robyn Beck Фото: REUTERS / Pool / Robyn Beck
Фото: REUTERS / Pool / Robyn Beck

Альтернативная дорога - под землей - появилась в Лос-Анджелесе. Скоростной транспортный тоннель был открыт компанией, принадлежащей миллиардеру Илону Маску. Об этом сам предприниматель сообщил в своем микроблоге Twitter.

Фото: depositphotos.com
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Путешествие в этом тоннеле Маск сравнил с телепортацией. Скорость в тоннеле составит более 150 миль в час - около 240 км/ч. Он раскрыл суть движения: внутри тоннеля смогут двигаться электромобили, например, Tesla. Автомобиль в этом случае предлагается оборудовать выдвижными боковыми колесами.

Маск  отметил, что в сети тоннелей будут также курсировать автомобили, предназначенные для пешеходов и велосипедистов.

Ранее Маск в своем Twitter уже публиковал видео из первого скоростного подземного тоннеля под Лос-Анджелесом. Несколько лет назад бизнесмен основал компанию, специалисты которой занялись строительством тоннелей под Лос-Анджелесом.

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