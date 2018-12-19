Косачев: Решение США о выводе войск из Сирии может иметь двойное дно

Заявление президента США о предстоящем выводе американских войск с территории Сирии - неизбежный шаг после предыдущего объявления о разгроме "ИГ". Логика диктует - если враг повержен, то с кем теперь воевать американцам? Или все же придётся признать - да с той же законной властью Сирии, что подспудно предполагалось с самого начала?

Трамп столкнулся с двумя внутриамериканскими запросами: один требует, чтобы Америка больше занималась своими делами и не воевала за чужие интересы. Другой - не уступать Сирию Асаду и "плохой" России, ибо это может быть расценено как поражение США.

Решение поэтому может иметь двойное дно - вывести американцев, но продолжать действовать через союзников, включая неофициальных и сомнительных.

Не исключаю, что эффектный жест с уходом американцев из Сирии действительно будет сделан. Но поменяет ли это что-то в политической и военной обстановке в Сирии - очень большой вопрос.

Источник: официальная страница Константина Косачева в Facebook.