Минфин разместил в среду ОФЗ только на 3,4 млрд рублей

Минфин на третьем недельном аукционе не смог полностью разместить 5-миллиардный выпуск облигаций федерального займа (ОФЗ), следует из сообщения ведомства.

Министерство предложило инвесторам выпуск индексируемых на инфляцию ОФЗ на 5,131 миллиарда рублей с погашением в феврале 2028 года. Разместить удалось бумаг на 2,276 миллиарда рублей при спросе 7,505 миллиарда. Реальная средневзвешенная доходность выпуска составила 3,42 процента годовых.

Первый недельный аукцион 19 декабря вообще не состоялся из-за отсутствия заявок покупателей на 10-миллиардный выпуск ОФЗ с погашением в феврале 2024 года по ценам, которые бы устраивали Минфин. На втором аукционе министерство предложило 10-миллиардный выпуск ОФЗ с погашением в мае 2020 года. На нем Минфину удалось продать бумаг лишь на 1,15 миллиарда рублей.

Таким образом, министерство смогло реализовать 19 декабря ОФЗ только на 3,43 миллиарда из предложенных 25,13 миллиарда рублей.