Обновленный Skoda Superb оказался старым

Рестайлинговая Skoda Superb показалась на фото без камуфляжа pic.twitter.com/7uyVssFY6L — Дебора Романова (@jcpoqx) 18 декабря 2018 г.

Обновленного Skoda Superb засветился без камуфляжа - автомобиль проходит дорожные испытания. Судя по видео, которое опубликовано на портале Auto, внешне флагман марки практически не изменится.

У модели появилась модернизированная радиаторная решетка и светодиодные фонари (сейчас у Superb они биксеноновые). На этом в общем-то и все. Фотографий салона нет, но, по предварительным данным, интерьер также сильно не именится. Может появиться только новая мультимедийная система.

Что касается технических особенностей, то у обновленного автомобиля будет гибридная версия. Superb оснастят 150-сильным бензиновым мотором TSI и 95-сильным электродвигателем. Машина сможет проехать на электротяге около 70 км. Впрочем, такой Superb вряд ли стоит ждать в России - слишком уж дорогим он получится. Напомним, Skoda не собирает эту модель в нашей стране - все автомобили импортируются.

Ранее "РГ" уже сообщала, что обновленный Skoda Superb дебютирует в марте следующего года, в РФ машина появится в третьем квартале 2019 года.

Нынешнее поколение Skoda Superb продается от 1 583 000 рублей. Автомобиль можно приобрести с двигателями 1,4 TSI (150 л.с.), 1,8 TSI (180 л.с.), 2,0 TSI (220 л.с. и 280 л.с. 4x4).

Кстати, кроме Superb чехи привезут в следующем году в Россию и компактный кроссовер Karoq. Производство этого SUV планируется наладить в Калуге или Нижнем Новгороде.