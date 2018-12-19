Собянин взял под личный контроль ситуацию на х/з "Черкизово"

В ситуацию с невыплатой зарплаты работникам хлебозавода "Черкизово" вмешался Москвы Сергей Собянин.

В Twitter и социальной сети "ВКонтакте" он пообещал, что долги людям, объявившим голодовку, вернут. Произойдет это, когда предприятие перейдет под управление кондитерско-булочного комбината "Черемушки". "Само предприятие сохранит профиль и продолжит работу. Держу ситуацию на личном контроле", - написал глава столицы.

Гендиректор кондитерско-булочного комбината "Черемушки" Юрий Мугандин заверил, что хлебозавод "Черкизово" после простоя из-за проблем с долгами по зарплате снова начнет работать 21 декабря: "На сегодняшний день завод не работает, но у нас в планах, что завод будет запущен в пятницу. Завтра мы проведем плановые мероприятия, подготовку к началу производства, будут расставлены люди на местах, согласованы графики зарплаты, согласно всем требованиям законодательства, и с пятницы они постепенно начнут набирать объем и производить продукцию", - сказал Мугандин. Деньги переводить сотрудникам нового подразделения предприятия он пообещал начать переводить завтра-послезавтра. По его словам речь идет примерно о 250-300 хлебопеках, которые продолжат работать на заводе и получать зарплату за текущую выпускаемую продукцию.

Напомню, ранее сообщалось, что несколько десятков работников хлебозавода "Черкизово" начали бессрочную голодовку в связи с тем, что не получали заработную плату уже четыре месяца.

По материалам прокурорской проверки в отношении руководителей торгового дома "Настюша" (дочерняя компания ОАО "Черкизово"), одного из крупнейших производителей хлебопродуктов в России, возбуждено уголовное дело по статье "длительная невыплата заработной платы". По данным ведомства, в настоящее время долг как перед бывшими, так и перед нынешними сотрудниками предприятия превысил 80 млн рублей.

Черкизовский хлебозавод входит в холдинг "Настюша" и является дочерним предприятием компании "Настюша" Игоря Пинкевича, с лета прошлого года находящегося под арестом по делу о мошенничестве со средствами дольщиков.

Напомню, старший помощник руководителя Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова сообщила, что руководство "Черкизово" не выплатило зарплату 100 сотрудникам на сумму более 10 млн рублей, гендиректор хлебозавода объявлен в розыск. По версии следствия, зарплата сотрудникам не выплачивалась с августа 2018 года. В отношении руководителя ОАО "Черкизово" возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ ("Полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы и иных установленных законом выплат, совершенная из корыстной или иной заинтересованности").

По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, Кремль держит на контроле ситуацию с хлебозаводом "Черкизово", президенту РФ Владимиру Путину будет сделан соответствующий доклад об обращении сотрудников предприятия.