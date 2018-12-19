В Петербурге осужден участник смертельного нападения на антифашиста

Смольнинский районный суд Петербурга вынес приговор мужчине, который в 2005 году участвовал в убийстве студента-антифашиста Тимура Качаравы. Ближайшие полтора года участник нападения поведет в колонии общего режима, сообщает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

Мужчину искали 11 лет. Резонансное убийство произошло 13 ноября 2005 года. Группа молодых людей, придерживающиеся националистических взглядов, проследили за известным антифашистом Тимуром Качаравой от Малой Конюшенной до Лиговского проспекта. Возле дома номер 10 мужчины напали на антифашиста и стали его избивать.

Смерть Качаравы наступила от семи ударов ножом в шею. Неонациста, который их нанес, приговорили к 12 годам лишения свободы. Реальные сроки получили и другие участники нападения. В то же время у следствия были данные, что не все люди из тех, кто избивали Качараву, изобличены.

Мужчина, которому сегодня вынесли приговор, долгие годы уходил от правосудия. Его задержали в Петербурге в феврале 2018 года. В следствии пришли к выводу, что во время нападения он ударил антифашиста ногой по голове. Этот удар не стал смертельным, тем не менее мужчина действовал в составе группы лиц и активно поддерживал расправу.

Убийство Тимура Качаравы стало одним из самых обсуждаемых преступлений в Петербурге. Следствие установило, что на антифашиста напали не из-за личной неприязни. Преступление было совершено по причине ненависти к социальной группе, к которой относился Карачава, являясь ярым противником фашизма.