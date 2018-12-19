Новости

МИД РФ: Вывод войск США дает возможность для урегулирования в Сирии 20:47
Крымский суд отклонил апелляцию четырех моряков ВМС Украины 20:42
СК подтвердил начало выплат долга работникам "Черкизово" 20:39
Видео: В Крыму задержан экстремист с 12 килограммами тротила 20:37
Мужчина ранил троих человек возле медцентра в Лондоне 20:22
В Австрии осужден "открыточный грабитель" 20:20
В Ингушетии чиновников и банкиров обвинили в хищении 335 млн рублей 20:20
Россиянин скончался в украинской тюрьме 20:18
Дмитрий Фомин: Нижегородские волейбольные команды успешны сразу на двух фронтах 20:16
Еврокомиссия: Украина много раз нарушила соглашение о безвизе 19:53
В Донбассе заметили британских спецназовцев 19:46
В Крыму предложили варианты защиты керченского моста от Украины 19:45
В Петербурге осужден участник смертельного нападения на антифашиста 19:40
Косачев: Решение США о выводе войск из Сирии может иметь двойное дно 19:07
СМИ: Дональд Трамп распорядился вывести войска США из Сирии 19:04
В Госдуме оценили планы Украины отправить корабли в Керченский пролив 19:00
"Газпром" начал поставлять газ в Европу новым способом 18:58
Британия: Российский бизнесмен Перепеличный умер от естественных причин 18:48
В Ярославле оставлены в СИЗО пять фигурантов дела о пытках в колонии 18:41
Трамп: США победили террористов в Сирии 18:37
Минфин разместил в среду ОФЗ только на 3,4 млрд рублей 18:31
МИД РФ: В сирийском Идлибе не будет новогодней символики 18:22
Путин поручил выработать критерии привлечения инвестиций в нацпроекты 18:17
В Болгарии раскопали древнеримскую улицу 18:10
Путин подарил Волчек картину и книгу 18:01
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
В "РГ" обсудят изменения в миграционном законодательстве России
В "РГ" обсудят изменения в миграционном законодательстве России
Задайте вопрос исполнительному директору НП "ЖКХ "Контроль" Светлане Разворотневой
Задайте вопрос исполнительному директору НП "ЖКХ "Контроль" Светлане Разворотневой
Задайте вопрос министру просвещения РФ Ольге Васильевой
Задайте вопрос министру просвещения РФ Ольге Васильевой
19.12.2018 19:40
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Петербурге осужден участник смертельного нападения на антифашиста

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)

Смольнинский районный суд Петербурга вынес приговор мужчине, который в 2005 году участвовал в убийстве студента-антифашиста Тимура Качаравы. Ближайшие полтора года участник нападения поведет в колонии общего режима, сообщает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС
В Петербурге решили бороться с блатной тематикой в подростковой среде

Мужчину искали 11 лет. Резонансное убийство произошло 13 ноября 2005 года. Группа молодых людей, придерживающиеся националистических взглядов, проследили за известным антифашистом Тимуром Качаравой от Малой Конюшенной до Лиговского проспекта. Возле дома номер 10 мужчины напали на антифашиста и стали его избивать.

Смерть Качаравы наступила от семи ударов ножом в шею. Неонациста, который их нанес, приговорили к 12 годам лишения свободы. Реальные сроки получили и другие участники нападения. В то же время у следствия были данные, что не все люди из тех, кто избивали Качараву, изобличены.

Мужчина, которому сегодня вынесли приговор, долгие годы уходил от правосудия. Его задержали в Петербурге в феврале 2018 года. В следствии пришли к выводу, что во время нападения он ударил антифашиста ногой по голове. Этот удар не стал смертельным, тем не менее мужчина действовал в составе группы лиц и активно поддерживал расправу.

Убийство Тимура Качаравы стало одним из самых обсуждаемых преступлений в Петербурге. Следствие установило, что на антифашиста напали не из-за личной неприязни. Преступление было совершено по причине ненависти к социальной группе, к которой относился Карачава, являясь ярым противником фашизма.

Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

МИД РФ: Вывод войск США дает возможность для урегулирования в Сирии
В Госдуме оценили планы Украины отправить корабли в Керченский пролив
В ГИБДД прокомментировали идею проверять знание ПДД при обмене прав
В Кремле заявили о продолжении реализации контракта по С-400
Виталий Мутко покинул пост президента Российского футбольного союза