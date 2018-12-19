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19.12.2018 11:28
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Вологде первые семьи вернулись в пострадавший от взрыва газа дом

Текст: Светлана Цыганкова (Вологда)
Фото: Пресс-служба администрации Вологды Фото: Пресс-служба администрации Вологды
Фото: Пресс-служба администрации Вологды

В Вологде первые пять семей вернулись в свои квартиры в доме по улице Карла Маркса. 16 декабря в здании произошел взрыв газа, при котором были разрушены несколько квартир на пятом этаже первого подъезда.

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Как сообщили "РГ" в администрации Вологды, собственники жилья из второго подъезда, где нет нарушений несущих конструкций, входят в свои квартиры вместе со специальной комиссией, в которую входят представители коммунальных служб и управляющей компании, проверяют целостность имущества и сетей. Заселение происходит вертикально по стоякам. Все коммуникации подключают постепенно.

Напомним, ЧП произошло в ночь на 16 декабря. Когда хозяева квартиры на пятом этаже, отсутствовавшие почти сутки, вернулись домой и включили свет, раздался взрыв. Он был такой силы, что разрушил несколько квартир, перекрытия в подъезде. Всех жильцов двух подъездов эвакуировали. Погибла хозяйка квартиры на пятом этаже, еще три человека отправили в больницы.

Людям предоставили возможность временно разместиться в городских гостиницах. Московские специалисты провели исследование дома и сделали вывод: здание можно восстанавливать. Предварительная стоимость работ - 15 миллионов рублей. Эти деньги выделят из резервного фонда. Закончить реконструкцию планируют к 15 января будущего года, сообщили на совещании в правительстве Вологодской области. Городские власти определяют суммы компенсаций для пострадавших граждан. Они же возьмут на себя и затраты на похороны погибшей женщины.

Происшествия ЧП Несчастные случаи Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Вологодская область Вологда
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