В Вологде первые семьи вернулись в пострадавший от взрыва газа дом

В Вологде первые пять семей вернулись в свои квартиры в доме по улице Карла Маркса. 16 декабря в здании произошел взрыв газа, при котором были разрушены несколько квартир на пятом этаже первого подъезда.

Как сообщили "РГ" в администрации Вологды, собственники жилья из второго подъезда, где нет нарушений несущих конструкций, входят в свои квартиры вместе со специальной комиссией, в которую входят представители коммунальных служб и управляющей компании, проверяют целостность имущества и сетей. Заселение происходит вертикально по стоякам. Все коммуникации подключают постепенно.

Напомним, ЧП произошло в ночь на 16 декабря. Когда хозяева квартиры на пятом этаже, отсутствовавшие почти сутки, вернулись домой и включили свет, раздался взрыв. Он был такой силы, что разрушил несколько квартир, перекрытия в подъезде. Всех жильцов двух подъездов эвакуировали. Погибла хозяйка квартиры на пятом этаже, еще три человека отправили в больницы.

Людям предоставили возможность временно разместиться в городских гостиницах. Московские специалисты провели исследование дома и сделали вывод: здание можно восстанавливать. Предварительная стоимость работ - 15 миллионов рублей. Эти деньги выделят из резервного фонда. Закончить реконструкцию планируют к 15 января будущего года, сообщили на совещании в правительстве Вологодской области. Городские власти определяют суммы компенсаций для пострадавших граждан. Они же возьмут на себя и затраты на похороны погибшей женщины.