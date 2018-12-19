Число управляющих компаний, лишившихся в Крыму лицензий, исчисляется уже десятками. Но все это - фирмы-призраки, не проработавшие на полуострове ни дня. А среди тех, у которых в действительности есть в управлении многоквартирные дома, ни одна не отстранена после жалоб жильцов. Зачастую крымчанам приходится выбирать между плохими и очень плохими управдомами. Чтобы облегчить выбор и предоставить более или менее объективную картину, жилищная инспекция намерена уже в январе обнародовать рейтинг управляющих компаний, присвоив им "звезды".

- Со своей управляющей компанией мы уже расстались, пробыв с ней три года, - рассказала "РГ" жительница симферопольского микрорайона "Пневматика" Антонина Бойченко. - Расстаться пришлось из-за того, что они не могут выполнить некоторые работы. Например, не смогли вовремя найти подрядчика на ремонт кровли, а у жильцов верхних этажей уже обои в квартирах отклеиваются.

Но главная проблема возникла в связи с обслуживанием старых лифтов. В этом районе, как и в большинстве домов города, вертикальному транспорту более 25 лет. Ежегодное техническое освидетельствование одного лифта обходится примерно в 25 тысяч рублей. Для двухподъездного дома сумма возрастает уже до 50 тысяч рублей. Кроме того, рассказала активистка, прокуратура требует от управляющих компаний восстановления диспетчерских служб, а это еще минимум 20 тысяч рублей дополнительных расходов ежемесячно. Старый управдом такую сумму не потянул, а с новой компании, с которой собираются заключить договор, жильцы уже взяли гарантийное письмо о финансировании лифтового хозяйства.

- Опытные председатели совета дома меняют управляющие компании каждые три года, - говорит Антонина Бойченко. - Дело в том, что первые год-полтора все новые управдомы работают хорошо, стараются, а потом привыкают, сбавляют обороты и начинают все делать спустя рукава. Поэтому их надо периодически встряхивать.

Недовольство УК не раз высказывали и депутаты различных уровней. Весной нынешнего года заместитель председателя профильного комитета Государственного совета РК Валерий Аксенов анонсировал большую чистку в сфере ЖКХ.

- У нас свыше 200 управляющих компаний, а работают чуть больше 100. Чем занимаются остальные? - задался вопросом депутат. - Мы планируем провести встречу с руководителями муниципалитетов, чтобы они разобрались, какие управляющие компании у них работают, а какие - нет. Будем анализировать деятельность каждой компании и, если нужно, лишать лицензий.

В апреле жилищная инспекция подтвердила, что, по ее данным, 92 управляющие компании в Крыму, получив лицензии, так и не приступили к работе. По итогам года 23 из них лишены лицензий, в отношении еще 68 иски, поданные инспекцией жилищного надзора, находятся на рассмотрении судов. По прогнозам ведомства, понадобится еще примерно год, чтобы очистить Крым от структур с нулевой активностью. Но это только те, кто работать и не начинал. А как быть с теми, у кого в управлении есть дома, но со своими обязанностями они не справляются? В начале года СМИ со ссылкой на официальных лиц сообщили о лишении лицензии керченского ООО "Рембытсервис" после многочисленных жалоб жильцов. Этот случай должен был стать прецедентом, когда недобросовестный исполнитель понес бы наказание. Однако в действительности все оказалось не так.

- Суд отклонил иск о лишении лицензии этой управляющей компании, - сообщила начальник инспекции жилищного надзора РК Юлия Жукова. - Но и от жильцов жалоб на ее работу больше не поступало. Возможно, они изменили свой подход к делу. Мы тоже не склонны бороться с ветряными мельницами.

С проверкой инспекторы выезжали в Керчь. Подавать или нет апелляцию на решение суда первой инстанции, в ведомстве окончательно еще не решили, но если новых жалоб не появится, то и жилинспекция не будет настаивать на лишении ООО "Рембытсервис" лицензии. За 2018 год нерадивые исполнители уже заплатили в бюджет штрафов на 4 миллиона рублей. Примерно такая же сумма была взыскана и в предыдущем году. Но, как видно, незначительные суммы финансового взыскания никак не дисциплинируют управдомов. Согласно действующему законодательству, управляющие компании должны оказывать свыше 20 различных услуг жильцам. На деле же они не делают и половины из того, что им предписывает закон.

- По факту управляющие компании оказывают лишь половину или меньше из обязательного перечня услуг, - говорит Юлия Жукова. - Чаще всего они не проводят сезонные осмотры домов, текущие ремонты, не соблюдают нормы противопожарной безопасности.

Хотя, отмечают инспекторы, зачастую и сами граждане нарушают правила общежития. Появившиеся в 90-х годах тамбуры в подъездах многоквартирных домов являются грубым нарушением норм пожарной безопасности. Однако убирать решетки и железные двери жильцы не спешат.

Тем не менее, чтобы облегчить крымчанам выбор управляющих организаций и правильно ориентировать их в оценке критериев работы управдомов, жилинспекция с января начнет публиковать рейтинги компаний по звездной системе, где пять звезд будут означать высшую оценку. Рейтинги существовали и раньше, говорят инспекторы, но непосвященным гражданам разобраться в системе начисления баллов было сложно. А "звезды" станут простым и доступным для понимания символом объективности. Хотя, судя по уже озвученной информации, даже до трех "звезд" в Крыму дотянут немногие. •