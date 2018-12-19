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19.12.2018 18:03
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Власти Севастополя договорились с "Ночными волками" о будущем Гасфорты

Текст: Юлия Крымова (Севастополь)
Правительство Севастополя предложило включить ландшафтный парк досуга и спорта у горы Гасфорты в федеральную целевую программу развития Крыма. Проект будет реализован совместно с арендаторами участка - МАНО "Ночные волки", которые выступят соинвесторами. Общий объем частных инвестиций оценивают в два миллиарда рублей.
Фото: Илья Изотов/ РГ
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Как рассказала куратор приоритетного проекта развития Балаклавы Мария Литовко, на площади почти 300 гектаров появятся три рекреационные зоны: ландшафтный парк, площадка для проведения массовых культурных мероприятий и сектор для занятия водными и экстремальными видами спорта. Вокруг водоема - обводненного карьера планируется строительство общедоступной набережной длиной 3,7 километра, углубление дна для прыжков в воду, установка системы фильтрации воды, чтобы исключить заиливание.

- Государственные инвестиции пойдут на благоустройство, инженерную и транспортную инфраструктуру, создание набережной и очистку воды, - рассказала Литовко. - Нового строительства не предусмотрено, только реконструкция существующих объектов. Этим займутся частные инвесторы, которые вложат в проект не менее двух миллиардов рублей.

Территория у горы Гасфорта с 2009 года используется мотоклубом "Ночные волки" для проведения байк-шоу. В 2015 году правительство Севастополя передало "Ночным волкам" участок площадью 266,55 гектара в аренду на 10 лет для создания спортивно-патриотического центра экстремальных видов спорта. Позднее здесь предлагалось разместить филиал парка Вооруженных сил России "Патриот", но из-за скандалов вокруг договора аренды военное ведомство отказалось от этих планов.

Фото: Юлия Крымова/РГ
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- На этой территории уже проводятся массовые мероприятия, во время которых возникают заторы на трассе Севастополь-Ялта, - говорит Литовко. - Поэтому мы предусматриваем строительство двух транспортных развязок и автопарковок. Надо создать инфраструктуру, которая обеспечит безопасность, санитарные нормы и удобство для посетителей, не повреждая при этом природный ландшафт.

Она отметила, что территория у горы Гасфорта при этом останется в собственности города.  

- Оставлять эту территорию в сегодняшнем состоянии недопустимо, - считает губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников. - Мы проводили несколько встреч с руководителем общественной организации Александром Залдостановым, он постепенно меняет свое видение и участвует в разработке концепции. Предложенный подход у него не вызывает противоречий.

Власть Работа власти Регионы Экономика Финансы Инвестиции Филиалы РГ Крым ЮФО Севастополь "Ночные волки"
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