Власти Севастополя договорились с "Ночными волками" о будущем Гасфорты

Правительство Севастополя предложило включить ландшафтный парк досуга и спорта у горы Гасфорты в федеральную целевую программу развития Крыма. Проект будет реализован совместно с арендаторами участка - МАНО "Ночные волки", которые выступят соинвесторами. Общий объем частных инвестиций оценивают в два миллиарда рублей.

Как рассказала куратор приоритетного проекта развития Балаклавы Мария Литовко, на площади почти 300 гектаров появятся три рекреационные зоны: ландшафтный парк, площадка для проведения массовых культурных мероприятий и сектор для занятия водными и экстремальными видами спорта. Вокруг водоема - обводненного карьера планируется строительство общедоступной набережной длиной 3,7 километра, углубление дна для прыжков в воду, установка системы фильтрации воды, чтобы исключить заиливание.

- Государственные инвестиции пойдут на благоустройство, инженерную и транспортную инфраструктуру, создание набережной и очистку воды, - рассказала Литовко. - Нового строительства не предусмотрено, только реконструкция существующих объектов. Этим займутся частные инвесторы, которые вложат в проект не менее двух миллиардов рублей.

Территория у горы Гасфорта с 2009 года используется мотоклубом "Ночные волки" для проведения байк-шоу. В 2015 году правительство Севастополя передало "Ночным волкам" участок площадью 266,55 гектара в аренду на 10 лет для создания спортивно-патриотического центра экстремальных видов спорта. Позднее здесь предлагалось разместить филиал парка Вооруженных сил России "Патриот", но из-за скандалов вокруг договора аренды военное ведомство отказалось от этих планов.

- На этой территории уже проводятся массовые мероприятия, во время которых возникают заторы на трассе Севастополь-Ялта, - говорит Литовко. - Поэтому мы предусматриваем строительство двух транспортных развязок и автопарковок. Надо создать инфраструктуру, которая обеспечит безопасность, санитарные нормы и удобство для посетителей, не повреждая при этом природный ландшафт.

Она отметила, что территория у горы Гасфорта при этом останется в собственности города.

- Оставлять эту территорию в сегодняшнем состоянии недопустимо, - считает губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников. - Мы проводили несколько встреч с руководителем общественной организации Александром Залдостановым, он постепенно меняет свое видение и участвует в разработке концепции. Предложенный подход у него не вызывает противоречий.