На Урале возбудили дело после смерти пенсионерки из-за прорыва трубы

Обстоятельства смерти пожилой жительницы Екатеринбурга, которая получила в конце прошлого месяца сильные ожоги из-за коммунальной аварии, будут расследоваться в рамках уголовного дела.

Напомним, 28 ноября утром вблизи пересечения улиц Победы и Ломоносова прорвало трубы, и кипяток затопил часть улицы и ведущий к школе переход. Пенсионерка отводила внуков на занятия и упала в горячую воду. Прохожие помогли ей выбраться из лужи и вызвали "скорую". Женщина получила обширные ожоги тела и ног и была госпитализирована.

Накануне стало известно, что бабушка от полученных травм скончалась в ожоговом отделении больницы.

СК России по Свердловской области возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности (ч. 2 ст. 109 УК РФ). Расследование взяла на контроль прокуратура.