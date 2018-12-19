Ученые: Сахар подавляет отвечающие за похудение бактерии кишечника

Новости

Россия проведет учения ядерных сил 10:46
В Кузбассе коммунальщики покрыли снежную горку белой краской 10:42
На Ставрополье мать похоронила младенца во дворе частного дома 10:41
Путин поздравил Волчек с юбилеем 10:40
В Москве две машины насмерть сбили пешехода 10:38
Российским истребителям устроили пышную встречу в Китае 10:28
"Серебряный Дождь" проводит Всероссийскую благотворительную акцию 10:26
Кроссовер Mazda CX-5 сохранил звание российского бестселлера марки 10:25
В Оренбуржье СК начал проверку по нападению тигра на работника цирка 10:24
ЦБ спрогнозировал подорожание товаров в 2019 году 10:24
Песков рассказал о главных темах пресс-конференции президента 10:23
Бывший первый вице-губернатор Приморья приговорен судом к штрафу 10:22
Критики назвали лучшим российским сериалом года "Звоните ДиКаприо!" 10:20
В Иркутске участкового заподозрили в групповом изнасиловании 10:19
День рождения Степана Бандеры стал на Украине официальным праздником 10:17
На Урале возбудили дело после смерти пенсионерки из-за прорыва трубы 10:09
На фабрике в Приморье обнаружен вирус птичьего гриппа 10:08
В Сургутском районе водитель сбил подростков на переходе 10:07
"Триумфы" и "Панцири" в Крыму отразили "атаку" противника 10:03
В Комсомольске-на-Амуре на машину "скорой" упал трансформатор 10:03
В Хабаровском крае урезали доплаты к пенсиям депутатов и чиновников 10:03
Илон Маск открыл скоростной подземный тоннель под Лос-Анджелесом 09:50
В Сочи бывшего вице-мэра осудили за превышение полномочий 09:46
Власти Ялты подтвердили создание игорной зоны в Кацивели 09:45
На Камчатке наказали чиновницу, сравнившую пенсионера с животным 09:42
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
ВС разъяснил, когда опьянение не является отягчающим обстоятельством
ВС разъяснил, когда опьянение не является отягчающим обстоятельством
У нас в гостях - заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ Петр Бирюков
У нас в гостях - заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ Петр Бирюков
Задайте вопрос министру просвещения РФ Ольге Васильевой
Задайте вопрос министру просвещения РФ Ольге Васильевой
19.12.2018 09:14
Рубрика: Общество
Проект: Наука

Ученые: Сахар подавляет отвечающие за похудение бактерии кишечника

Текст: Алексей Иванов

Сахар может заставить "замолчать" ключевой белок, необходимый для колонизации кишечной бактерией, отвечающей за поддержание здоровья и нормального веса. К такому выводу пришли ученые Йельского университета (США), сообщается на сайте вуза.

Известно, что микрофлора кишечника играет ключевую роль в сохранении здоровья человека, а ее состав напрямую связан с рационом. До недавнего времени ученые считали, что сахар всасывается в тонком кишечнике и не проникает дальше. Однако новые исследования показали, что сахар может достигать и толстой кишки, где живет основная часть микрофлоры пищеварительной системы.

Фото: depositphotos.com
Ученые изобрели избавляющий от ожирения имплантат

- Учитывая высокое потребление сахарозы и фруктозы в западной диете, мы хотели узнать, как это влияет на состав кишечной микрофлоры, - отметил старший автор исследования, профессор Эдуардо А. Гройсман.

Он и его коллеги изучили на мышах влияние такой диеты на одну из полезных для организма бактерий - Bacteroides thetaiotaomicron. Она в частности отвечает за способность перерабатывать здоровую пищу, такую как овощи.

Как оказалось, сахароза блокирует выработку ключевого белка под названием Roc, который необходим для колонизации этой бактерии в кишечнике. Когда исследователи сконструировали штамм бактерии, где Roc в ответ на фруктозу и глюкозу не подавлялся, модифицированный штамм успешно размножался в кишечнике.

Фото: depositphotos.com
Уральские ученые создали сверхполезный йогурт

- Как оказалось, влияние диеты на микрофлору кишечника заключается не только в обеспечении ее питательными веществами, - отметил Гройсман, - похоже, что углеводы, такие как сахар, могут также служить сигнальными молекулами.

Более подробно с результатами исследования можно ознакомиться в статье в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA.

Общество Здоровье Общество Наука
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Каждый четвертый работодатель начнет 2019 год с увольнений
МИД РФ прокомментировал ультиматум США по ракетам
Опрос: Ностальгия россиян по СССР достигла максимума за 10 лет
Илон Маск открыл скоростной подземный тоннель под Лос-Анджелесом
Госдеп одобрил продажу Турции систем ПРО Patriot