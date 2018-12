Ученые: Сахар подавляет отвечающие за похудение бактерии кишечника

Сахар может заставить "замолчать" ключевой белок, необходимый для колонизации кишечной бактерией, отвечающей за поддержание здоровья и нормального веса. К такому выводу пришли ученые Йельского университета (США), сообщается на сайте вуза.

Известно, что микрофлора кишечника играет ключевую роль в сохранении здоровья человека, а ее состав напрямую связан с рационом. До недавнего времени ученые считали, что сахар всасывается в тонком кишечнике и не проникает дальше. Однако новые исследования показали, что сахар может достигать и толстой кишки, где живет основная часть микрофлоры пищеварительной системы.

- Учитывая высокое потребление сахарозы и фруктозы в западной диете, мы хотели узнать, как это влияет на состав кишечной микрофлоры, - отметил старший автор исследования, профессор Эдуардо А. Гройсман.

Он и его коллеги изучили на мышах влияние такой диеты на одну из полезных для организма бактерий - Bacteroides thetaiotaomicron. Она в частности отвечает за способность перерабатывать здоровую пищу, такую как овощи.

Как оказалось, сахароза блокирует выработку ключевого белка под названием Roc, который необходим для колонизации этой бактерии в кишечнике. Когда исследователи сконструировали штамм бактерии, где Roc в ответ на фруктозу и глюкозу не подавлялся, модифицированный штамм успешно размножался в кишечнике.

- Как оказалось, влияние диеты на микрофлору кишечника заключается не только в обеспечении ее питательными веществами, - отметил Гройсман, - похоже, что углеводы, такие как сахар, могут также служить сигнальными молекулами.

Более подробно с результатами исследования можно ознакомиться в статье в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA.