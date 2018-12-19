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19.12.2018 14:02
Рубрика: Digital

СМИ: Хакеры годами отслеживали переписку европейских дипломатов

Текст: Юрий Когалов

Хакеры годами отслеживали переписку дипломатов Европейского союза, получив доступ к тысячам писем, в которых, среди прочего, обсуждались непредсказуемость администрации президента США Дональда Трампа, отношения с Россией и Китаем, а также возможность возрождения иранской ядерной программы. Об этом пишет газета The New York Times со ссылкой на экспертов в сфере кибербезопасности.

Фото: depositphotos.com
Хакеры Anonymous опубликовали новые документы по Integrity Initiative

Сотрудники компании Area 1, созданной бывшими агентами АНБ, обнаружили в интернете более тысячи сообщений европейских дипломатов, выложенных хакерами. Одна из таких телеграмм описывает встречу российского и американского лидеров Владимира Путина и Дональда Трампа в Хельсинки. Дипломаты называли ее успешной для президента РФ. Также отмечалось, что хозяин Белого дома может согласиться на допрос американских граждан, которые, по мнению Москвы, замешаны в противоправной деятельности в России, в обмен на допрос россиян в рамках расследования спецпрокурора Роберта Мюллера. В другом документе говорилось, что США этого не допустят.

Еще в одном сообщении озвучивается версия о том, что российские военные якобы могли разместить в Крыму ядерное оружие. При этом американская сторона заявляла, что не располагает никакими фактами, подтверждающими эту версию.

В другом письме содержался отчет и анализ дискуссии между европейскими официальными лицами и председателем КНР Си Цзиньпином о Трампе и начатой США "торговой войне". Среди опубликованных документов можно также найти доклады о переговорах ЕС Саудовской Аравией, Израилем и рядом других стран.

Фото: Depositphotos
Сайт российского посольства в Британии был взломан

Впрочем, атакам подвергались не только европейские коммуникации. Хакеры проникли также в сети ООН и множества министерств по всему миру. Часть материалов из ООН, попавшая в открытый доступ, была посвящена Северной Корее (за 2016 год, когда КНДР активно испытывала баллистические ракеты). Как пишет The New York Times, целями хакеров оказались более 100 учреждений и организаций, многие из них не знали о взломе до тех пор, пока их документы не были обнаружены в интернете.

По словам европейских чиновников, наиболее секретные документы хранятся в отдельной системе и не попали в руки хакеров. Как отмечает американское издание, эта утечка напоминает публикацию WikiLeaks 250 тысяч телеграмм Госдепартамента США 2010 года. Правда, она не столь обширна, да и выложенное досье состоит из документов низкого уровня секретности.

Digital Технологии В мире США В мире Восточная Азия Китай В мире Восточная Азия Северная Корея В мире Европа Международные организации ООН Хакерские атаки
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