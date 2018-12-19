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19.12.2018 11:05
Рубрика: В мире

США впервые попали в список самых опасных стран для журналистов

Текст: Андрей Васильев

63 профессиональных журналиста были убиты, выполняя свою работу в 2018 году. Это на 15 процентов больше, чем в прошлом, сообщается в годовом отчете группы "Репортеры без границ", который цитирует Reuters. Если к ним добавить и так называемых фрилансеров, которые не числятся в штате медиа, а также технический состав, то число погибших возрастет до 80.

Фото: AP Photo/Keith Srakocic
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В пятерку самых опасных стран мира для журналистов в этом году вошли Индия, Мексика и впервые - Соединенные Штаты, где журналистов хладнокровно убили, несмотря на то, что эти страны не участвовали ни в войнах, ни в гражданских конфликтах. В организации "Репортеры без границ" заявили, что тремя наиболее опасными странами для работы журналистов являются Афганистан, Сирия и Мексика.

В Америке, напомним, в результате нападения вооруженного преступника на провинциальную редакцию Capital Gazette в штате Мэриленд в июне этого года были убиты пятеро журналистов, включая ее редактора.

Как отмечают представители журналистского сообщества, убийство саудовского репортера Джамаля Хашукджи, который работал на The Washington Post, прямо в здании консульства в Саудовской Аравии, отражает ненависть к СМИ, которая существует во многих сферах общества.

"Ненависть к журналистам, которую озвучивают недобросовестные политики, религиозные лидеры и бизнесмены, имеет трагические последствия на местах и нашла отражение в этом тревожном росте убийств журналистов", - заявил генеральный секретарь "Репортеров без границ" Кристоф Делуар. Впрочем, в создании такой атмосферы ненависти виноваты и сами издания, поставившие на поток выпуск "фейковых новостей".

В мире США В мире Ближний Восток Афганистан В мире Ближний Восток Сирия В мире Северная и Центральная Америка Мексика Нападения на журналистов
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