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19.12.2018 13:02
Рубрика: Российский автопром

Старт продаж спортивной Lada Vesta перенесли

Текст: Юрий Зубко

Самую мощную серийную модель Lada - Vesta Sport - россияне смогут купить позже, чем планировалось. Как сообщил "РГ" источник в дилерской среде марки, продажи "заряженного" седана начнутся в январе следующего года, а не в конце этого года, как предполагалось ранее.

В то же время АвтоВАЗ отказался от комментариев по этому поводу.

"Как только будет что-то конкретное, мы сообщим", - рассказали нам в пресс-службе компании.

Напомним, публичная премьера Vesta Sport состоялась на Московском международном автосалоне. Автомобиль получил 1,8-литровый двигатель, который усилиями отделения Lada Sport был форсирован с 122 до 145 л.с. Мотор агрегатируется с 5-ступенчатой коробкой передач. Разгон до "сотни" составляет 9,6 секунды, а максимальная скорость - 200 км в час.

Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа.
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Модель получила стильный обвес, который включает оригинальные бамперы, спойлер на крышке багажника и "юбки" на порогах. В переднем бампере есть нижний спойлер, в заднем - имитация диффузора. Дорожный просвет ради улучшения управляемости и устойчивости был снижен на 16 мм и теперь составляет 162 мм. В подвеске появились более жесткие амортизаторы, а в тормозной системе - диски увеличенного диаметра.

В салоне главное отличие от обычного седана - это спортивные передние сиденья с развитой боковой поддержкой, комбинированной отделкой из кожи с тиснением под карбон и алькантары. В интерьере имеется центральный бокс-подлокотник, оригинальные велюровые коврики, кожаная обивка рычага ручного тормоза, специальные накладки на порогах дверных проемов и черная обивка крыши.

Ожидается, что автомобиль будет продаваться по цене от 900 000 рублей, но официально АвтоВАЗ цены на машину еще не объявлял.

"РГ" одна из первых протестировала спортивную Vesta. Можете ознакомиться с нашим материалом.

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#Lada